Jeugdhuis Loco vlamt mee: kerstmarkt ten voordele van De Warmste Week

Op zaterdag 7 december organiseert jeugdhuis Loco een kerstevenement ten voordele van De Warmste Week. “Als jeugdhuis dat opgericht werd om jongeren samen te brengen, hebben wij veel affiniteit met het jaarthema ‘vlammen tegen eenzaamheid’ van De Warmste Week”, zegt organisator Floor Rommelaert.

Na enkele jaren onderbreking organiseert jeugdhuis Loco op het evenementenplein in de kazerne van Sijsele nog eens een kerstevenement. “Er zijn recent een aantal nieuwe vrijwilligers van start gegaan die jeugdhuis Loco weer op de kaart willen zetten”, zegt Floor Rommelaert (23). “En we vonden dat een kerstmarktje in deze tijd van het jaar wel op zijn plaats is. Zeker gezien het jaarthema van De Warmste Week, met name ‘eenzaamheid’.”

Tegen eenzaamheid

Het jeugdhuis Loco werd destijds opgericht om jongeren uit Sijsele en omgeving samen te brengen en dus ook om eenzaamheid tegen te gaan. Vorig jaar was er geen kerstevenement vanuit Loco en daar willen we nu dus verandering in brengen.”

De vrijwilligers, een twintigtal in totaal, zorgen ervoor dat het jeugdhuis elke zaterdag geopend is van 21 uur tot 3 uur. “Vaak zijn dat gewone baravonden waar jongeren tegen een democratische prijs iets kunnen komen drinken, elkaar ontmoeten en naar muziek luisteren”, zegt Floor. “Maar we organiseren ook regelmatig enigszins ludieke thema-avonden, zoals onlangs nog met de komst van Sinterklaas, of fuiven met DJ’s.”

Op 7 december organiseert het jeugdhuis dus ook een kerstevenement. “Op het evenementenplein in de kazerne van Sijsele zullen zo’n achttien standhouders met kerstkraampjes staan. Daarbij zijn heel wat lokale ondernemers die hun waren en diensten presenteren. Er staan ook drie foodtrucks, waar er onder meer pastabekers verkocht worden. Er wordt ook chocomelk verkocht en als jeugdhuis hebben we zelf een bar staan waar alle courante dranken te verkrijgen zijn”, legt Floor uit. “Er staan ook DJ’s buiten die achtergrondmuziek spelen en voor de gezinnen met kinderen voorzien we een springkasteel. Het geld dat we binnenhalen met het verhuren van de standplaatsen, schenken we aan de goede doel van De Warmste Week. “Als de avond valt, nodigen we de mensen uit om naar binnen te gaan, waar het feestje nog tot 3 uur kan doorgaan.”