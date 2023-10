Jeugdhuis Krak uit Avelgem viert 50-jarig bestaan met driedaags feestweekend, expo, boek en podcast

Naar aanleiding van z’n gouden jubileum brengt Jeugdhuis Krak het boeiende verhaal van vijftig jaar jeugdhuiswerking naar buiten met een boek, een expo, een podcast, 50 uur live radio én een driedaags feestweekend van 20 tot 22 oktober. Hiermee wil het jeugdhuis de volgende generaties warm maken om er nog minstens vijftig jaar bij te doen.

Vijftig jaar geleden legde een gemotiveerde groep jonge mensen in Avelgem de statuten neer voor vzw Kreatief Ateljee Krak. Er ontstond al snel een bloeiende werking die doorheen de jaren vele honderden jongeren uit Avelgem en de ruime regio daarrond bij elkaar bracht.

“Jeugdhuis Krak heeft in al die jaren heel wat metamorfoses gekend, maar is tot op vandaag nog steeds een tweede thuis, een warm nest en een unieke creatieve vrijhaven voor jongeren in de regio”, vertelt Joachim Wannyn van Jeugdhuis Krak.

Indrukwekkend programma

“Op vrijdag 20 oktober heet Krak iedereen welkom op de gratis openingsavond. Om 20 uur wordt het lint doorgeknipt van de expo 50 jaar Krak en krijgt het publiek in première een voorstelling van de podcast en het boek rond de geschiedenis van vijftig jaar jeugdhuiswerk. In samenwerking met Erfgoed Zuidwest en dankzij de giften en bruikleen van vele oud-leden verzamelde en inventariseerde de werkgroep archief van het jeugdhuis honderden foto’s, affiches, magazines, objecten, T-shirts, video- en audiofragmenten die een fantastisch overzicht geven van het reilen en zeilen in het jeugdhuis.”

“Aansluitend is het genieten van gratis liveconcerten en dj-sets in de geest van het vroegere Krakrock-festival. De legendarische Flatwater Blues Band (die in 1987 de allereerste editie van Krakrock opende, red.) opent om 21 uur met een reünieconcert in het gezellige Krak-café. De lokale helden van toen – Joris Platteau, Roeland Naessens, Carl Duhamel, Peter Vandamme, Albert Delmeire en Johan Reyntjens – staan muzikaal nog steeds op scherp.”

“Daarna is het alle remmen los met het kleurrijke Orchestre International du Vétex dat in het verleden verschillende keren te gast was op Krakrock en nu over de hele wereld speelt met een originele mix van Balkan tot Latin. De avond sluit af met een feestelijke afterparty waar huis-dj’s van weleer Piet Decoster, Bert Breda en H&M Crew (Jonas Hillaert en Maarten Holvoet) hun beste platen opnieuw bovenhalen.”

Party van het jaar

“Voor de hippe feestvierders is het fuiven geblazen op zaterdag met een explosieve line-up waarin onder meer Dr. Lektroluv, Jeroen Delodder, Silver Sisters (Compact Disc Dummies DJ-set), Jamie Lee Six & Louis XIV, Eva Deroo & Double D en andere legendarische dance-acts dé party van het jaar garanderen”, gaat Joachim verder. “Doorheen het hele feestweekend blijft de expo toegankelijk en maakt Krak ook 50 uur live radio vanuit het jeugdhuis. Je hoort er exclusieve interviews en legendarische anekdotes met tal van bekende oud-leden en sympathisanten, maar ook muzikale intermezzo’s van livemuzikanten, energieke dj-sets en playlists met de honderden artiesten die de voorbije decennia in het jeugdhuis de revue passeerden. Het volledige uitzendschema is te vinden op www.50jaar.krak.be”.

Hapje en drankje

“Op zondag blijft de expo doorlopend toegankelijk tussen 11 en 18 uur en kan er naar hartenlust bijgepraat worden met oude bekenden onder een hapje en drankje, met een streepje muziek tijdens de uitzendingen van Radio Krak. Ook kan die dag het oude gebouw van Jeugdhuis Krak onder begeleiding bezocht worden”

“Met onze werkgroep 50 jaar Krak, bestaand uit leden en oud-leden waaronder oud-voorzitters, zijn we vier jaar terug al met de voorbereidingen begonnen. Er zit een nieuwe drive in het Jeugdhuis. We doen veel aan netwerking, we zitten ieder jaar samen met onze partners, waaronder het sociaal huis en de jeugddienst. Elkaar fysiek zien brengt toch betere resultaten met zich mee. We hebben met onze atelierwerking ons interieur in een nieuw jasje gestoken. Via ons regionaal platform Kolle werken we nauw samen met 6 Zuid-West Vlaamse jeugdinitiatieven”, besluit Joachim Wannyn.