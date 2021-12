Jeugdhuis De Tunne komt aan nieuwe evenementenhal

In de aanpassing voor het meerjarenplan voorziet het stadsbestuur van Izegem meer budget voor de nieuwe evenementenhal. Grootste verandering blijkt de toevoeging van een nieuwbouw voor het afgebrande jeugdhuis De Tunne in het project. Ook de Cultuurfabriek blijkt met zijn 16,8 miljoen euro meer te kosten dan aanvankelijk begroot.

Begin vorig jaar maakte de stad in samenspraak met de huidige gebruikers en de betrokken adviesraden een plan van eisen voor een nieuwe evenementenhal. Zo moet de polyvalente zaal een capaciteit van 500 personen zittend en 1.500 staand hebben en moet de zaal geschikt zijn voor zowel kleinschalige initiatieven als grotere evenementen. Omdat het voorziene budget van 2,4 miljoen euro toen niet als toereikend werd beschouwd en geen enkele ontwerper aan de minimumeisen voor de bouw voldeed, werd dat bedrag nu verhoogd tot 4,5 miljoen euro. “Omdat we niet willen inboeten op de grootte, duurzaamheid en functionaliteiten van de nieuwe evenementenhal”, zegt bevoegd schepen Lisbet Bogaert. “Begin volgend jaar kunnen de ontwerpbureaus een nieuw voorstel indienen, mét een integratie van het nieuwe jeugdhuis De Tunne.”

Het oude jeugdhuis verdween begin 2021 in de vlammen nadat twee tieners met vuur speelden. De jongeren vinden voor hun werking tijdelijk onderdak in café L’Abattoir, maar nu is dus beslist dat ze een nieuwbouw krijgen aan de nieuwe evenementenhal op de plaats waar nu nog zaal ISO staat. “We hadden daarover al verkennende gesprekken met de jongeren achter het jeugdhuis”, zegt jeugdschepen Lothar Feys. “Voor hen was het belangrijk dat ze op een centrale plaats actief zouden zijn en dat is op de site Krekel-Zuid zeker het geval. Op die manier kunnen ook veel faciliteiten, zoals de toiletten en zalen voor feesten gedeeld worden.”

Onvoldoende budget?

Oppositiepartijen als STiP en Vooruit waarschuwden eerder al dat het budget niet voldoende zou zijn en zien die vrees nu waarheid worden. “We vragen ons af of de komst van De Tunne ook invloed heeft op de reeds krappe ruimte van zaal ISO”, zegt Kurt Grymonprez. De stad belooft dat er voor het jeugdhuis extra vierkante meters in het project zijn, maar dat de oorspronkelijke oppervlakte van 800 m² voor de evenementenhal behouden blijft.” Vooruit-raadslid Julie Vandewatere: “Als we onze verenigingen willen verwennen, zullen we qua ruimte een tandje moeten bijsteken.”

Investeren in sport

Ook in de sportsector zal de stad het komende jaar investeren. “De kleedkamers en het sanitair op het voetbalveld in Kachtem worden vernieuwd en we zullen vijf robotgrasmaaiers aankopen voor de vijf natuurgrasvelden in onze stad”, vertelt schepen van Sport Lothar Feys. Voor de nieuwe kleedkamers is 140.000 euro voorzien, voor de aankoop van de robotmaaiers 60.000 euro.

“Daarnaast willen we met een Multimovepad kinderen aanzetten om op een speelse manier te bewegen in een natuurlijke en uitdagende omgeving”, zegt de schepen. Het lusvormig pad met een mix van bewegen, ravotten en natuurbeleving komt tussen het Blauwhuispark en Wandel op de Mandel. We denken bijvoorbeeld aan een glijbaan aan de brug of een boomhut in het park. Er is een budget van 125.000 euro voorzien.”

U hypothekeert het volgend bestuur met die investeringsverhoging – Kurt Grymonprez

Andere opvallende investeringen zijn een oppervlaktebehandeling van de glijbaan van het buitenzwembad, zodat zwemmers er weer makkelijker kunnen van glijden. Ook de filterinstallatie van het zwembad wordt vernieuwd. Verder gaat er jaarlijks 20.000 euro extra naar de aanplant van bomen en 25.000 euro per jaar subsidie naar jeugd- en cultuurverenigingen die klimaatvriendelijke aanpassingen aan hun lokalen doen.

Verder versnelt de stad het uniformiseren van alle zitbanken op zijn domein, zodat ze er overal hetzelfde uitzien. Ook het vuilnisbakkenplan (15.000 euro) wordt versneld uitgerold, zodat er overal voldoende staan. Staan ook nog op het budgetlijstje: de verdere digitalisering van het stadsarchief, geld om gedichten van stadsdichter Vincent Vandommele in 2023 en 2024 in het straatbeeld aan te brengen en meer schildersezels voor gebruik in lokale expo’s.

Projecten uitgesteld

Verschillende projecten worden dan weer uitgesteld. Corona blijkt de boosdoener. “De nutsbedrijven wilden tijdens de pandemie niet langskomen om de situatie ter plaatse te bekijken en dus zijn sommige zaken op de lange baan geschoven”, aldus financiënschepen Tom Verbeke. “Zo pakken we het Haverhof en de heraanleg van de Hogestraat in Kachtem pas in 2023-2024 aan, krijgt de Ambachtenstraat pas in 2023 een nieuwe riolering en zal de dorpskernvernieuwing van Emelgem zelfs maar voor 2025 zijn.”

Het investeringsprogramma van de stad stijgt zo tot 51,8 miljoen euro deze legislatuur. De financiële schuld stijgt naar 44,49 miljoen euro in 2025. De stad neemt 28 miljoen euro aan nieuwe leningen op. “We zien nu al een investeringsverhoging van 3 miljoen euro in 2025. Terwijl dit vorig jaar nog maar 0,5 miljoen euro was.”

“U hypothekeert daar al het volgend bestuur met dit bedrag”, meent Kurt Grymonprez (STiP). “Dit enkel en alleen door het vooruit schuiven van de investeringen die uitgesteld worden.”

Vlaams Belang is over het algemeen tevreden, maar wil een zone 30 in plaats van fietsstraten, dat de stad niet wacht met nu al voet- en fietspaden in slechte staat aan te pakken en dat ook het zwembad en het schuttershuis prioritair worden aangepakt.

De stad verwijst naar de moeilijke economische situatie en de prijsstijgingen van bouwmaterialen, maar zegt dat het nog voldoende middelen in kas heeft om alle investeringen moeiteloos te kunnen doen.