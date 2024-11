Winnaars van Fietsbieb-zoektocht in de prijzen

Afgelopen zomer organiseerde Fietsbieb Oostkamp een bijzondere zoektocht. De deelnemers moesten op zoek naar tien gebreken aan een fiets. Van de 63 deelnemers waren er 26 die de tien gebreken konden vinden. De schiftingsvraag leverde drie winnaars op, die elk een Fietsbieb-lidmaatschap van een jaar en een Beleef Oostkamp-cadeaubon wonnen. Dat waren An Plasman, Loes Galle en Geneviève Pauwels. Zij konden nu hun prijs in ontvangst nemen. Het concept van de Fietsbieb is zowel op vlak van duurzaamheid als op vlak van betaalbaarheid een schot in de roos. Meer info over de Fietsbieb vind je op www.fietsbieb.be. (GST/foto GST)