Wanneer je zus een heldin is: Yara (17) uit Diksmuide wint Junior Journalistwedstrijd met stuk over Britt

Yara Dolphen (17) heeft in haar leeftijdscategorie de nationale finale gewonnen van de wedstrijd Junior Journalist, die georganiseerd werd door het Davidsfonds. Het thema dit jaar was ‘geld of held?’, en Yara besliste over haar zus Britt te schrijven, die stage loopt in de zorgsector.

Yara studeert humane wetenschappen aan ‘t Saam campus Aloysius in Diksmuide. “De opdracht was een opiniestuk te schrijven met als thema ‘Geld of Held?’ Meteen had ik het idee om een stuk te schrijven over mijn zus Britt, een held van de zorg. Britt studeert bachelor verpleegkunde aan Howest en vertelt heel vaak thuis over het werk op stage. Dat maakt op mij altijd heel veel indruk”, vertelt Yara. “Vooral tijdens de coronaperiode was het heel druk en lastig werken voor de mensen in de zorg; ik hoefde dus niet langer te zoeken naar een onderwerp, het lag voor de hand.”

De zussen hebben een heel hechte band met elkaar. Bovendien spelen ze volleybal in dezelfde club, maar Yara speelt een klasse hoger dan Britt.

Niet van haar verwacht

“Voor mij is het heel speciaal dat Yara een stuk over mij en vooral over het werken in de zorg heeft geschreven. Eigenlijk had ik dat van haar niet verwacht. Het gaat over de zorg in het algemeen, niet speciaal over mij”, zegt Britt (20). “Toen ze klaar was, mocht ik het lezen en ik vond het meteen heel straf hoe ze het verwoord heeft. Een zus die zoiets doet, is wel heel bijzonder.”

“Het thema was ‘held of geld?’ Britt doet stage in de zorg. Ik moest dus niet lang zoeken”

Omdat haar stuk was geselecteerd als kandidaat-winnaar, mocht Yara naar de prijsuitreiking in Brussel, in het Vlaams Parlement. “Het was voor mij een absolute verrassing dat ik naar Brussel mocht – en dan nog winnen, dat had ik helemáál niet verwacht”, zegt een uiterst bescheiden Yara.

Vanzelfsprekend ging de familie mee. “Het was spannend. We zagen dat de derde plaats naar voren geroepen werd, en dachten dat Yara dan wel tweede zou worden”, zegt Britt. “Maar ook de tweede plaats was voor iemand anders. Toen uiteindelijk de eerste plaats bekend gemaakt werd, en het Yara bleek te zijn, waren we heel verrast. Tegelijk kregen we een warm gevoel van trots en blijheid.”

Mooie prijzen

Het gezin beleefde dus een heel leuke namiddag en kon nog even met een paar mensen praten. “Heel wat van mijn vrienden en medestudenten hebben het stuk gelezen en zijn allemaal heel enthousiast. Iedereen is het erover eens dat het zo herkenbaar is en prachtig geschreven”, geeft Britt nog mee.

Ook op school bij Yara zijn ze trots en enthousiast. “De school deelde mee in de prijzen, dat vind ik wel tof. Zelf werd ik bedacht met een aantal mooie prijzen en een oorkonde, die een mooie herinnering zal blijven.”

Journalistiek studeren? Nee

Hoewel ze nu deze wedstrijd heeft gewonnen, is Yara niet direct van plan om ook journalistiek te gaan studeren.

“Ik wil eigenlijk het liefst sociaal werk gaan studeren, en later misschien iets in het gevangeniswezen of in de werking van het justitiehuis gaan doen. Dat interesseert me meer.”