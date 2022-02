Vzw Refuse To Sink huurt Kids Kingdom in Rumbeke af voor kinderen met Duchenne

Het speeldorp Kids Kingdom opende in oktober 2019 zijn deuren in Rumbeke. Amper een half jaar later moesten ze alweer sluiten door de eerste lockdown, maar nu mogen ze opnieuw blije gezichtjes verwelkomen in hun wat alternatiever speeldorp. Zaterdag 19 februari huurt Refuse To Sink, de organisatie die zich inzet voor Duchennepatiënten, Kids Kingdom af, zodat deze kinderen daar op een rustige manier kunnen spelen.

Pieter Vandevyvere (36) en Jolien Vanderjeugd (33) bezoeken maar al te graag met hun kinderen indoor speeldorpen, pretparken en zwembaden. “We genieten ervan om mee te spelen en we houden ook van muziek en dans”, vertelt Jolien. “We prikkelen ook graag de fantasie van onze kinderen. Wat we wel misten in de bestaande indoor speeltuinen was het aangename aspect. We vonden het altijd erg luidruchtig en druk en geen enkele ouder vindt dat prettig. Via eigen ervaring en enquêtes creëerden we uiteindelijk ons eigen concept: Kids Kingdom.”

Huiselijke sfeer

Het speeldorp Kids Kingdom staat bekend als een wat alternatiever speeldorp in Rumbeke. Zo bieden Pieter en Jolien ook gezondere eetmogelijkheden aan, zoals fruit, gezonde sapjes en huisgemaakte limonade. Ook voor de ouders willen ze het gezellig maken en dat doen ze door een huiselijke sfeer te creëren. “Hier krijg je niet het gevoel dat je in een grote, luidruchtige eetzaal bent, je krijgt eerder een brasseriegevoel”, zegt Pieter. “Onze volledige zaal is akoestisch aangepast, we hebben ook een ventilatiesysteem die de lucht voortdurend zuivert. De reacties van de ouders zijn dan ook erg lovend.”

Zowel kleine als grotere kinderen kunnen zich amuseren in dit speelparadijs. Binnen is er onder andere een ballenbad voorzien, een rodelbaan in een kring, een enorme vulkaan, waarop kinderen kunnen klimmen en naar beneden glijden, een leeshoek en een podium voor kidsdisco, optredens en workshops. Je kan er ook gebruik maken van de ruilkast met tweedehands gezelschapsspelletjes en -puzzels. Buiten kan er dan weer darts, petanque of kubb gespeeld worden.

“We openen ook een nieuw en uniek speelaanbod in de peuterzone, waar kindjes tot drie jaar kunnen spelen. Het is een knusse plek met muziek en een blazer, die balletjes laat zweven als een fontein. Doordat de peuters zelf op een knop kunnen drukken, om een liedje te kiezen, is dit speelaanbod ook interactief.”

Op zaterdag 19 februari is Kids Kingdom uitzonderlijk ook ‘s ochtends van 9 tot 12 uur open maar wel uitsluitend voor kinderen die met de ziekte van Duchenne kampen. Dat is een initiatief van Refuse To Sink vzw. Deze organisatie werd opgericht door vier mensen die rechtstreeks te maken kregen met die ziekte in hun familie.

Ziekte van Duchenne

De ziekte van Duchenne is een aangeboren, erfelijke aandoening van de spieren en wordt veroorzaakt door een mutatie in het erfelijk materiaal, waardoor dragers een tekort aan het eiwit dystrofine hebben. Kleuters met Duchenne vallen vaker en vertonen problemen met rennen. Die tekenen worden vaak niet herkend of ze worden genegeerd, hoewel de kinderen vanaf hun geboorte al zwakkere spiermassa hebben.

In de loop der jaren takelen de spieren steeds verder af, waardoor stappen voor velen zodanig moeilijk wordt, dat ze volledig afhankelijk worden van een rolstoel. Een Duchennepatiënt sterft op een leeftijd van gemiddeld 30 jaar. Helaas bestaat er nog geen remedie en dus wil Refuse To Sink er alles aan doen om het leven van de patiënten zo aangenaam mogelijk te maken.

“Onze focus ligt onder andere op het verwerven van financiële middelen, om zo verder medisch onderzoek mogelijk te maken”, vertelt Miguel Van Impe, oprichter van Refuse To Sink vzw.

“Deze financiële steun gebruiken we ook om het leven van de personen met deze ziekte zo aangenaam en zorgeloos mogelijk te maken. Hierbij denken we onder meer aan hulpmiddelen zoals rolstoelen, trapliften en noodzakelijke verbouwingen: allerlei zaken waar onze huidige gezondheidszorg momenteel nog in tekortschiet. We organiseren ook daguitstappen met patiënten.”

“We willen deze ziekte meer bekendheid geven. Het blijft een vreselijke ziekte die kinderen treft en nog steeds fataal is.”

Refuse To Sink huurt op zaterdagochtend 19 februari Kids Kingdom op eigen kosten af. “Duchennepatiënten kunnen nooit naar een indoor speeldorp gaan zonder de vrees om omvergelopen te worden”, aldus Miguel Van Impe. “Daarom hebben we deze voormiddag geregeld. Dat deden we al eens eerder in ‘t Berenbos in Wetteren. Nu zullen de kinderen in alle rust met hun broer, zus of andere lotgenoten kunnen spelen.”