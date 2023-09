Voetbalveld op sportsite Ter Linde wordt speelbos: “Ouderwets ravotten, in bomen klimmen en kampen bouwen”

Met de realisatie van een speelbos wil de stad Menen de afgeleefde sportcampus Ter Linde op de wijk Ons Dorp heropwaarderen. Tijdens een participatiemoment op donderdag 7 september kunnen de buurtbewoners mee bepalen hoe het speelbos er uiteindelijk zal uitzien.

De voetbalsite in de Volkslaan wordt al 2 jaar niet meer gebruikt door fusieploeg KSCT Menen. Jongeren konden er wel nog altijd terecht om een balletje te trappen, maar ook vandalenstreken waren nooit ver weg. Met de sloop van de kantine, kleedkamers en bijgebouwen heeft de stad intussen al een eerste stap gezet richting een opwaardering van de site.

“Het eerste voetbalveld blijft behouden, maar het tweede veld zal plaats ruimen voor een speelbos. De twee voetbaldoelen blijven staan en worden de toegangspoorten tot het bos. Er komt ook een fietsverbinding tussen de Volkslaan en de Peter Benoitstraat. Het moet een plaats worden waar kinderen ouderwets kunnen ravotten, maar tegelijk ook een ontmoetings- en rustplek. We hopen dat we volgend voorjaar met een plantdag de laatste boom in de grond kunnen stoppen”, zegt schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose.

Speelbomenpretpark

“Verwacht in het speelbos geen voorgekauwde speelinstallaties”, licht tuinarchitect Jochen Doornaert van Speelbomen.be het voorlopig schetsplan toe. “We gaan voor een speelbomenpretpark, waar kinderen hun fantasie de vrije loop kunnen laten en op ontdekking kunnen gaan. We willen hen laten in bomen klimmen, kampen bouwen, beestjes ontdekken en besjes proeven. De kinderen hoeven geen decennia lang te wachten tot de bomen groot zijn. Want behalve jonge aanplantingen stoppen we ook kant en klare bomen in de grond.”

Het project zal ongeveer 130.000 euro kosten. Het Agentschap Natuur en Bos neemt daarvan 100.000 euro voor zijn rekening. Buurtbewoners krijgen op donderdag 7 september de kans om mee te bepalen hoe het speelbos er uiteindelijk uit zal zien. “Overdag lichten we het schetsontwerp toe in de vlakbij gelegen basisschool Futura, het woonzorgcentrum en het woon- en dagcentrum De Pelikaan voor volwassenen met een verstandelijke beperking. ’s Avonds om 19 uur nodigen we de buurtbewoners uit in LDC Allegro voor een participatiemoment”, aldus schepen Roose.