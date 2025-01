Vlaams minister Melissa Depraetere spendeert 1,2 miljoen euro om jeugdvakantiecentrum Duin en Zee milieuzuiniger te maken

Er wordt 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in renovatiewerken aan het jeugdvakantiecentrum Duin en Zee. “De energiekosten swingen momenteel de pan uit” luidt het. Vlaanderen investeert in één site per jaar en dit keer is Oostende aan de beurt. Tegen Pasen zal alles klaar zijn. Vlaams minister Melissa Depraetere (Vooruit) kwam dinsdag de voortgang van de werken bekijken.

Jeugdvakantiecentrum Duin en Zee is gelegen aan de Fortstraat vlak achter Hangtime/Earth Explorer en is niet te verwarren met het stedelijk openluchtcentrum Duin en Zee, bekend van de speelpleinwerking, dat er vlak achter ligt. Het gebouw met 18 slaapkamers, sanitair, keuken en polyvalente ruimte is eigendom van Toerisme Vlaanderen. Uitbaters Tim Buyse en Magalie Descamps hebben een concessie sinds 2022. “Het werd in 2002 gebouwd volgens de normen van toen, met bijvoorbeeld tussen 1 en 4 cm isolatie en zonder regenwaterputten”, zegt Tim. “Het resulteerde in torenhoge energiekosten tot 40.000 euro per winter. We zullen besparen door te isoleren. In het dak komt tot 20 cm isolatie en de muren krijgen 16 cm isolatie. Binnen worden ook alle technieken aangepast met warmtepompen en zonneboiler. Er komen ook 105 zonnepanelen en een nieuwe ventilatie met 95 procent warmterecuperatie. Na al deze maatregelen zullen we nog een energiekost hebben van 5.000 euro.”

Er komen ook grote regenputten, waardoor het waterverbruik voor het sanitair drastisch zal dalen. “We hebben het allemaal goed uitgerekend. Nu is er een energiekost van 7 euro per nacht per persoon. Dat willen we naar 1 euro brengen.” Tim geeft toe : “De zonnepanelen moeten 50 procent van ons elektriciteitsverbruik opvangen. We investeerden in batterijen met een capaciteit van 20 Kilowatt. Later willen we dat nog verhogen.”

Energiezuinig

De volledige buitenschil wordt vernieuwd. © EFO

De uitbaters beslisten samen met Toerisme Vlaanderen. Zij investeren 1,2 miljoen euro, Tim betaalt ook 320.000 euro zelf. Sylvie Van Enys (projectarchitect bij Toerisme Vlaanderen) : “Tegen 2045 moeten de overheidsgebouwen CO2-neutraal zijn. Met de verduurzaming willen we als overheid het voorbeeld geven. Om dit gebouw energetisch duurzaam te krijgen, moet er dus een zware renovatie gebeuren. Dat gebeurt met isolatie en het vernieuwen van het schrijnwerk. De toegang zal elektronisch gebeuren met een polsbandje. Dat is veilig voor groepen met kinderen. Het gebouw wordt niet gesloten en vanaf volgende week verblijven hier opnieuw gasten. Er zal slechts lichte hinder zijn. Tegen Pasen zal alles klaar zijn.”

Minister op bezoek

Vlaams minister van Jeugd, Wonen, Klimaat en Energie Melissa Depraetere kwam poolshoogte nemen : “Deze uitbaters doen het met veel passie. Er is aan de kust een heel grote vraag naar jeugdverblijven en die neemt enkel toe. Voor veel uitbaters is het niet evident om een renovatie te bekostigen. Daarom maak ik budget vrij. De investering zal zich snel terugverdienen en de uitbaters zullen het snel merken op hun energiefactuur. Daardoor zullen de kosten van de zeeklassen niet toenemen. We plannen om zo elk jaar één jeugdcentrum aan te pakken.”