Vijf jongeren maken nog de kans op titel Junior Stadsdichter in Roeselare

In Roeselare gaan ze voor de zesde keer op rij op zoek naar een nieuwe, jonge, Junior Stadsdichter voor de editie 2022. Stad Roeselare werkte hiervoor opnieuw samen met het kenniscentrum, ARhus.

De jury selecteerde een top vijf uit de maar liefst 540 ingezonden gedichten. Het is het eerste jaar dat er zoveel gedichten werden ingediend. Maar, hiermee is de wedstrijd nog niet afgelopen.

Het project

Met het project ‘Junior Stadsdichter’ worden kinderen en jongeren uitgedaagd om in hun creatieve pen te kruipen en de beste woordspinsels uit hun hoed te toveren. Uniek in Roeselare is dat we deze wedstrijd exclusief voor kinderen organiseren. Het thema voor deze editie is ‘DROMEN’.

In november en december werden er creatieve workshops aangeboden aan de basisscholen in Roeselare. Deze workshops werden verzorgd door Karolien Verscheure en Benedikte Crombez, beiden leerkracht woord en drama in STAP. Met de poëzieboxen van Pia Poëzie hebben zij de leerlingen aangezet om hun poëtische bril op te zetten.

Er namen 11 Roeselaarse scholen deel: De Ark, De Bever, Spanjeschool, Sint-Jozef, De Brug, De Wissel, Sterrebos, Zilverschool, Lenteland, De Octopus en Sint-Lutgart. In totaal schreven er 35 klassen in. Anders dan vorig jaar konden bijna alle workshops fysiek doorgaan. Met 33 effectieve workshops kunnen we van een succes spreken.

Ook individueel konden kinderen deelnemen. We zetten dit luik in december in de kijker met een oproep geplaatst samen met de winnaar en genomineerden van de vorige editie. Er kwam heel wat respons van kinderen die zelf een gedicht instuurden, los van een school.

Selectie jury

De jury, samengesteld uit vier kleppers van formaat, selecteerde eerst een top vijf. Edward Hoornaert is momenteel tot eind 2023 de stadsdichter van Roeselare en werkt o.a. mee aan het collectief stadsgedicht #VANRSL. Daarnaast is hij leraar Romaanse talen in Oostende en heeft hij een taalbureau dat individuele taaltrainingen aanbiedt.. kortom een krak in de poëziewereld. Maai Verschaeve is collectiemedewerker kinderliteratuur bij ARhus en een topper als het gaat over (voor)lees- en schrijfplezier (lezen op school, taalkriebel).

Het derde jurylid is Benedikte Crombez. Naast het verzorgen van de workshops in dit project is zij leerkracht woord bij Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Roeselare (STAP).

Als laatste jurylid mocht uiteraard Nada Alraee, winnares van de vorige editie niet ontbreken. Ook zij mocht haar favoriete gedicht uit een selectie gedichten aanduiden. Aan kennis en ervaring dus geen gebrek.

Uit de 540 gedichten selecteerde deze jury deze top vijf:

Andreas Vandenbogaerde – SBS De Octopus – vijfde leerjaar

Lotte Leroy – Sint-Jozefsschool – vijfde leerjaar

Angelien Bouckaert – Sint-Jozefsschool – zesde leerjaar

Stan Develter – Lenteland – zesde leerjaar

Abel Vanneste – SBS De Brug – vijfde leerjaar

Uit deze top vijf selecteerde de jury al een winnaar.

Maar iedereen kan zijn stem laten horen. Via de site https://jeugd.roeselare.be/wedstrijd-junior-stadsdichter-2022 kan iedereen meestemmen voor de publieksprijs Junior stadsdichter 2022. Ook in ARhus kan je je stem uitbrengen in het stemhoekje op de 2de verdieping en in de afdelingen (Beveren, Rumbeke, Gitsestraat) wordt er hiervoor een plekje voorzien.

De uitreiking

Welke jonge dichters de juryprijs en publieksprijs wegkapen wordt bekend gemaakt op de uitreiking op woensdag 2 februari 2022, niet toevallig de allerlaatste dag van de poëzieweek. Als dit geen mooi einde is voor het einde van een week vol poëzie! Hoe de uitreiking er zal uitzien is momenteel nog niet bekend maar dat er kinderen in de prijzen vallen is een feit.

Wat daarna?

De afgelopen jaren kregen de winnaars en genomineerden een plekje in het straatbeeld #VANRSL. Op grote panelen in de Ooststraat, aan ramen op De Munt, op de broodzakken bij onze favoriete Roeselaarse bakker, aan de zijkant van het Spillebad, in het Duivenstraatje, op de muur van de stedelijke ateliers in de Hoogleedsesteenweg. Vorig jaar werd ook de voorkant van het Spillebad aangepakt met het gedicht ‘REUZE’.

In 2022 plannen we verschillende acties. We houden je zeker op de hoogte hoe, waar en wanneer we met de gedichten aan de slag gaan.