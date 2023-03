Vijf jonge junior-journalisten bij het Davidsfonds Jabbeke

Naar jaarlijkse gewoonte hield het Davdsfonds Jabbeke een Junior Journalist-wedstrijd voor de Jabbeekse leerlingen. Het thema voor de tekst was ditmaal een lokale held. Vijf leerlingen uit het vijfde of zesde leerjaar kregen een mooie erkenning en mochten een fragment voorlezen.

“De Junior Journalist-wedstrijd is elk jaar opnieuw een uitdaging en een manier om schrijven en taal in de kijker te zetten. Het Davidsfonds wil jongeren steeds opnieuw motiveren om de Nederlandse taal hoog in het vaandel te dragen. Het is belangrijk een verzorgde taal en een correcte spelling te gebruiken. Maar liefst 26 leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar van vier Groot-Jabbeekse scholen kropen in hun pen en schreven een tekst over een lokale held”, zegt bestuurslid Cécile Vermeire van het Davidsfonds.

“Uit die finalisten selecteerde de jury vijf laureaten, die beloond worden met een boekenbon. Alle 26 deelnemers ontvangen een getuigschrift. Alexander Verhelst, Suzanne Heytens, Leon Werbrouck, Jasmijn Ketels en Ward Esprit schreven de mooiste teksten. Deze vijf laureaten mochten een zelf gekozen fragment voorlezen tijdens de prijsuitreiking.”

Daarna was het de beurt aan Christa Scherpereel, die in haar poëtische vertellingen herkenbare dingen in het leven van ons allemaal schetst: opgroeien in een groot gezin, hunkeren naar liefde en aandacht, en een boontje voor oma, klinkt het. “Schrijven is één ding, vertellen is een toegevoegde waarde, daarin ligt mijn grote liefde. Het is in het delen met de toehoorders dat ik des te meer de rijkdom en de kracht van taal ervaar. Spelen met taal en daaruit ontroering doen ontstaan, dat is waar ik van hou, daar doe ik het voor.”

(PA/foto Davy Coghe)