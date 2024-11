Verschillende speelpleintjes krijgen nieuwe toestellen

De gemeente heeft 100.000 euro geïnvesteerd in de vernieuwing en uitbreiding van speeltoestellen. Zo werd er een nieuwe speelconstructie geplaatst bij de kinderopvang in Merkem, kwamen er monkeybars (klimtoestellen) op de terreinen van speelplein Harlekijn in Klerken, en werd het speelplein in het Covemaekerspad in Klerken volledig vernieuwd. Daarnaast werden bij de Chiro in Houthulst een berg, tunnel en glijbaan aangelegd, en is er in de Zwaluwstraat in Houthulst een kleutertoestel geplaatst. Later deze maand wordt ook een speeltoestel toegevoegd op het binnenplein van de Vrijetijdscampus. We zien Jeroen Vandromme bij het speelplein in het Covemaekerspad in Klerken. (foto ACK)