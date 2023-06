TAJO Kortrijk sluit eerste werkingsjaar af met originele diploma-uitreiking voor 65 kinderen: “Hebben bereikt wat we voor ogen hadden”

Dit weekend heeft TAJO, het van oorsprong Gents talentenatelier voor jongeren dat sinds januari 2022 ook in Kortrijk actief is, zijn werkingsjaar afgesloten. Zo’n 65 kinderen kregen niet alleen hun diploma aan huis afgeleverd, maar ook een drietal attenties en een uitnodiging om in september aan hun tweede TAJO-jaar te beginnen.

TAJO is een ervaringsgerichte zaterdagschool voor jongeren van 10 tot 14 jaar uit een kwetsbare omgeving. De school inspireert, motiveert en bereidt de jongeren voor om autonoom in de samenleving te stappen. Via praktijk- en ervaringsgerichte ateliers wil TAJO deze jongeren zichzelf en de samenleving laten ontdekken, hen meer perspectief geven op een hoopvolle toekomst en ze behoeden voor vroegtijdig schoolverlaten en hun schoolmotivatie opkrikken. Het motto van TAJO luidt: “Alleen wie kansen krijgt, kan ze grijpen”.

TAJO startte drie vier jaar geleden haar werking in Gent en is sinds september vorig jaar ook actief in Kortrijk. Er werd gestart met 65 jongeren uit het vierde leerjaar van diverse Kortrijkse basisscholen. Het voorbije schooljaar konden zij gedurende 25 zaterdagen in Athena Campus Drie Hofsteden kennismaken met uiteenlopende beroepen en de competenties en talenten die daarbij horen.

“We hebben bereikt wat we voor ogen hadden”, zegt Emma Derolez, educatief coördinator bij TAJO. “We zaten dit jaar aan een aanwezigheidsgraad van meer dan tachtig procent, wat echt niet evident is. We zijn er ook in geslaagd om de zaterdagen als een leerrijke activiteit te kaderen, maar tegelijk hebben we onze jongeren ook het gevoel gegeven dat ze er een hobby bij kregen.”

Dit jaar kregen de jongeren thema’s als technologie en innovatie, zorg en welzijn, journalistiek en kunst en cultuur op hun bord. In jaargang twee komen gastdocenten vertellen over onderwerpen als veiligheid, architectuur, wetenschappen en recht.

Diploma voor Hamse en Sharifa

Zaterdag 17 juni kregen ook Hamse en Sharifa, broer en zus, hun diploma van het eerste jaar van de 3-jarige cyclus via een persoonlijk bezoek van hun begeleiders Emma en Stephanie. De 65 jongeren gaan door naar jaargang 2 en er start een nieuwe lichting jongeren in jaargang één op. TAJO Kortrijk zal hierdoor iedere zaterdag niet meer 65, maar 130 jongeren ontvangen.

TAJO is altijd zoekende naar gastdocenten om er haar werkingsjaar mee te verrijken. Wil je je passie of expertise delen met gedreven jongeren die hun talent graag ontwikkelen? TAJO zoekt nog experten die hier gedurende één zaterdag per jaar tijd willen voor vrijmaken.