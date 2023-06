Taalatelier biedt oefenkansen Nederlands aan 40 kinderen in Roeselare

In Roeselare zijn er diverse initiatieven voor nieuwkomers om Nederlands te leren en te oefenen. Voor de jeugd is er een specifiek aanbod: Taalkriebel voor kleuters, Taalatelier voor kinderen, Taalspurt voor jongeren, en Taalkamp in de zomervakantie. Stad Roeselare werkt hiervoor samen met Arktos die deze oefenkansen organiseert. Kinderen en jongeren kunnen zo Nederlands oefenen op een leuke en speelse manier, buiten de klaslokalen.

“Leerkrachten bieden speelse activiteiten aan om Nederlands te oefenen en de speel- en spreekdurf van meertalige kinderen te verhogen. Meestal nemen een 40-tal kinderen tussen 5 en 12 jaar deel. Taalatelier vindt tweewekelijks plaats op woensdagnamiddag in Trax”, aldus schepen Michèle Hostekint.

Ontspanning

Tijdens de activiteiten wordt er gekeken naar de interesses en vaardigheden van de kinderen. Kinderen beleven er een leuke tijd en kunnen hun talenten leren ontdekken. Zo voorziet Arktos diverse workshops: een creatief zelfportret, plaats jezelf op de wereldkaart, sporten, het eigen gezin in kaart brengen, …

In de toekomst worden uitstappen gepland naar ARhus, speelpleinen en diverse verenigingen in Roeselare. Zo kunnen kinderen proeven van het vrijetijdsaanbod in Roeselare.

Meertaligheid

“Daarnaast willen we de kinderen steunen in hun meertaligheid. Op school spreken leerkrachten Nederlands, en met de vriendjes op de speelplaats of in de wijk worden meerdere talen gesproken. Thuis wordt er soms geen of weinig Nederlands gesproken want het contact met de (groot)ouders en andere familieleden verloopt vaak in de taal van het land van herkomst.”

Mogen oefenen en wisselen tussen talen zorgt ervoor dat kinderen deel kunnen blijven uitmaken van verschillende groepen uit de eigen omgeving. Het draagt er toe bij dat ze zich beter voelen in de maatschappij.