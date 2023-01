Stan (Polderkind Westkapelle) en Felice (Sint Jansschool Knokke) schitteren in Junior Journalistenwedstrijd

Voor de 30ste keer organiseerden de vrijwilligers van het Davidsfonds Knokke en Westkapelle de Junior Journalistenwedstrijd. Dit jaar daagden de twee lokale Davidfondsafdelingen de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar uit om hun journalistieke talent boven te halen en een thema rond het thema ‘lokale helden’. Stan Hauspie en Felice Lamote zijn de winnende journalisten.

“Wie de lokale helden dan wel zijn, bleek voor vele leerlingen een unieke inspiratiebron. Van de eigen ouders, toto de lokale politie- of brandweerman, skatende jongeren, burgemeester, leraren, journalisten…”, vertelt bestuurslid Dominiek Segaert.

“De Junior Journalistenwedstrijd is elk jaar opnieuw een uitdaging en manier om schrijven en taal in de kijker te zetten. Het Davidsfonds wil jongeren steeds opnieuw motiveren om de Nederlandse taal hoog in het vaandel te dragen. Het blijft belangrijk om een verzorgde taal en een correcte spelling te gebruiken.”

Nationale finale

“Stan Hauspie (Polderkind Westkapelle) met ‘het onbekende virus’ en Felice Lamote (Sint Jansschool Knokke) met ‘Amika’ zijn dit jaar de winnende journalisten. Op de derde plaats eindigde Charles Verkinderen (Polderkind) met ‘Brand in de Heldentoren’. De jury bestond dit jaar uit Christiaan Anseeuw, Johan Cabooter, An Dhoore, Annie Poissonnier en Dominiek Segart. De finalisten en laureaten kregen een boekenpakket en een diploma. De twee laureaten mogen straks deelnemen aan de nationale finale.”