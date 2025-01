Stad plant bouw van toegankelijk speelplein op Hoeve Delaere: “Zelfs met rolstoel in zandbak kunnen spelen”

Kinderen kunnen zich nu al volop uitleven op Hoeve Delaere in Lauwe, al zijn de toestellen al wat verouderd. De stad plant nu de site aan te pakken. Daarbij zullen enkel toestellen geplaatst die voor iedereen toegankelijk zijn. Een opsteker voor jeugdwerking Skiver.

Een schommel, een zandbak met een groot, houten speeltuig en heuveltjes met tunnelbuizen. Voor avontuurlijke koters is de omgeving van Hoeve Delaere in Lauwe op vandaag een klein paradijsje. Ietwat verouderd, dat wel. Daarom wil het stadsbestuur de site een update geven.

Het college van burgemeester en schepenen wil de groenzone herinrichten, een wandelpad aanleggen en grondwerken uitvoeren. Daarvoor keurde het eind vorig jaar de gunningswijze en gunningsvoorwaarden goed en maakte het een lijst van aan te schrijven aannemers op.

De timing van de beslissing is niet toevallig. De stad Menen had namelijk nog een raamcontract met Eibe sinds september 2020 tot aan het einde van de legislatuur. De gemeenteraad had zo bepaald dat de stad voor 620.000 euro kon investeren in speeltoestellen. “Door nog eind vorig jaar de toestellen te bepalen, konden we die nog aan de gunstige voorwaarden aankopen”, zegt schepen van Jeugd Kasper Vandecasteele (VOOR 8930).

Rolstoeltoegankelijk

Opvallend is wel dat er gekeken wordt om er een heel specifiek speelplein aan te leggen. Bedoeling is om alles aan te leggen zodat het letterlijk voor iedereen toegankelijk is. Er wordt dus bekeken dat bijvoorbeeld ook kinderen in een rolstoel er zich kunnen uitleven.

Daarvoor zijn specifieke toestellen nodig. In het totaal raamt de stad de prijs op 36.000 euro. “Zo maken we het bijvoorbeeld mogelijk dat er met de rolstoel in de zandbak kan gespeeld worden”, aldus de schepen. “Daarnaast komt er ook een nestschommel en een extra brede glijbaan om onder begeleiding te kunnen glijden.”

Dat de stad precies op Hoeve Delaere kiest om zo’n speelplek in te richten is een uiterst bewuste keuze. “Het is soms moeilijk om dergelijke toestellen in te passen, maar hier zagen we een buitenkans. Bovendien is er hier maandelijks de werking van Skiver, een jeugdbeweging gericht op kinderen met een beperking”, weet Vandecasteele.

Wanneer precies de heraanleg van de site zal starten is nog niet bepaald, maar het is de bedoeling zeker nog dit jaar te starten. “We zaten al samen met de jeugdbewegingen en ook met de organisatie van het Schippersweekend dat er plaatsvindt. Nu gaan we ook nog de buurt informeren.” (JDW)