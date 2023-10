Speelpleincomité plant opnieuw kleine evenementen: “Zorgen voor veilig speelplein”

In Nieuwkerke komt het speelpleincomité op zaterdag 14 oktober bijeen om de nodige verbeteringswerken uit te voeren aan de speeltuigen. Onrechtstreeks was de dood van het jongetje op het speelplein in Kemmel de aanleiding om vervroegd de handen uit de mouwen te steken. “Na de moeilijke coronajaren kruipen we wel weer stilaan uit het dal en waren we aan het plannen om een nieuwe start te nemen”, zegt Fabrice Algoet.

Samen met zijn broer Philippe zet Fabrice Algoet het werk verder van zijn vader Jean. “Hij bezorgde niet alleen onszelf, maar ook de andere jonge kinderen van de destijds nieuwe woonwijk heel wat speelplezier met een aantal toestellen zoals de klassieke glijbaan. Door het organiseren van wijkfeesten hebben wij later het speelplein verder uitgebouwd. Ik herinner me dat mijn vader de toestellen zelf in elkaar knutselde, maar dit is nu niet meer mogelijk omwille van de strenge veiligheidsvoorschriften.” De groep vrijwilligers bouwde gedurende de voorbije jaren het speelplein uit tot één van de populairste van Heuvelland. Zo is de klim- en glijtoren afkomstig van Plopsaland een blikvanger. Een petanqueveld en een lummelhuisje maakten het speelplein volledig af.

Door de ligging langs het avonturenparcours is het speelplein in Nieuwkerke druk bezocht. “We willen dan ook werk maken van een veilig speelplein”, zegt Fabrice. Het speelpleincomité organiseerde de voorbije jaren zeer geslaagde wijkfeesten. Na zo’n vijf jaar denkt de groep er sterk over na om alsnog deze wijkfeesten weer op te starten.

Paasontbijt

“Maar dan in een andere vorm. In onze gouden jaren konden we rekenen op 60 vrijwilligers. Deze vinden we nu niet meer, tijden zijn immers veranderd. Maar dat betekent nu ook weer niet dat we helemaal niets kunnen organiseren. Een rommelmarkt bijvoorbeeld moet wel haalbaar zijn alsook het plaatsen van een tent om kleinschalige activiteiten te organiseren”, aldus Fabrice. Met Pasen wordt ook weer het paasontbijt opgestart.

Info: Facebookpagina vzw Speelplein Nieuwkerke.