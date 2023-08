Sofie (40) start nieuwe ‘Makershoeve’ op in Gits: “Creatieve feestjes en kampjes voor kinderen”

Sofie Viaene (40), die samen met haar man Halewijn en hun vier kinderen in een hoeve woont in de Grijspeerdstraat in Gits, is met een opmerkelijk nieuw project gestart. In de schuur naast hun woning organiseert Sofie sinds kort originele dagkampjes en feestjes voor kinderen. Op termijn wil ze met haar ‘Makershoeve’ er ook voor volwassenen workshops aanbieden. “Ik ben pas gestart, maar nu al merk ik dat er veel interesse is.”

Sofie werkt halftijds als leerkracht lager onderwijs en halftijds bij de provincie West-Vlaanderen, waar ze educatieve pakketten rond erfgoed samenstelt. Ze is afkomstig van Beveren en kwam samen met haar man, Zwevezelenaar Halewijn Kerckhove (38), twaalf jaar geleden in een oude hoeve in de Grijspeerdstraat 32 wonen.

Knutselen en creatief bezig zijn

“We waren meteen verliefd op de schuur. Het verste deel bouwden we om tot atelier voor Halewijn, die werkt als industrieel ingenieur. Het andere gedeelte schakelen we sinds kort in als polyvalente ruimte voor de feestjes. Ik hou al mijn hele leven van knutselen en van creatief bezig zijn. Voor de verjaardagen van onze kinderen stak ik altijd een reeks opdrachtjes in elkaar, waarna de kinderen op speurtocht trokken. Telkens waren de reacties van andere ouders zodanig lovend dat er gaandeweg een idee groeide. Zo is de Makershoeve ontstaan.

“Sinds de dood van mijn schoonbroer Pallieter is alles in een stroomversnelling gekomen” – Sofie Viaene

De jarigen mogen helemaal zelf een thema bedenken en op basis van het niveau en de wensen van de kinderen steekt Sofie dan een reeks knutsel- en doe-opdrachten in elkaar rond dat thema. De groepjes dienen dan samen problemen op te lossen en codes van sloten te kraken. Telkens wordt gewerkt rond wetenschap, technologie, kunst en duurzaamheid.

Niet langer gewacht

“Strikt genomen is er nog wat verbouwingswerk aan de hoeve, maar Halewijn en ik besloten om niet langer te wachten. Zeker sinds de dood van mijn schoonbroer Pallieter (Pallieter Kerckhove, de jongste zoon van Wingens schepen Hedwig Kerckhove, stierf na een ongelukkige val in de Alpen, red.) is alles in een stroomversnelling gekomen. Want je hoeft echt niet te wachten om je dromen waar te maken. Genieten door te delen was niet voor niets het motto van Pallieter. Ondertussen hebben we er al enkele heel geslaagde feestjes op zitten en ik merk dat ik er enorm veel voldoening uithaal als de kinderen met een tevreden gevoel vertrekken.”

Spelletjesbox voor thuis

Ook thuis zullen kinderen straks samen met mama of papa kunnen genieten van de fantasie van Sofie, want ze werkt aan een spelletjesbox voor thuis. “Die boxen krijgen de naam ‘Kraak de Code@home’. Het wordt een soort mobiele versie van enkele opdrachten die ik eerder verzon, om thuis te kunnen spelen. Als de kinderen alle opdrachten vervuld hebben en de juiste cijfers hebben bemachtigd, kunnen ze de code kraken, waarna er een laatste slotopdracht volgt. Tegen de winter zou ik die graag af hebben, zodat ze als cadeautje onder de kerstboom kunnen liggen.”

Gastenverblijven

Daar houdt de ambitie niet op, want ook workshops voor volwassenen wil de Makershoeve op termijn kunnen aanbieden, als de polyvalente ruimte wat meer afgewerkt is. “Daarnaast hebben we ook plannen voor gastenverblijven in de schuur. Dat is zeker nog niet voor meteen, maar dan worden meerdaagse kampen en themaverblijven wel mogelijk, zeker ook voor groepen volwassenen die op zoek zijn naar een origineel weekendje weg. Daarbij geldt hetzelfde principe als bij de kinderen. Naaien, moestuinieren, bloemschikken, textielbloemen maken of potten bakken… We werken op maat en alles is mogelijk.”