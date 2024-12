Skaters kunnen zich uitleven op pop-up skatepark langs de Godshuislaan in Roeselare

Skaters kunnen zich vanaf 26 december uitleven in een pop-up indoor skatepark langs de Godshuislaan in Roeselare. “Dit is echt een serieuze meerwaarde tijdens deze wintermaanden”, aldus Xander Schillebeeckx, die binnenkort ook deelneemt aan het BK skaten.

De stad realiseert voor het tweede jaar op een rij een pop-up indoor skatepark. “We hebben het skatepark in Trax, maar tijdens de wintermaanden is het voor skaters niet altijd even aangenaam om daar in koude omstandigheden hun favoriete hobby te beoefenen”, aldus schepen van jeugd Matthijs Samyn (CD&V).

Vorig jaar konden de skaters tijdens de wintermaanden terecht op de site Noord. “Na het succes van vorig jaar zijn we dit jaar opnieuw de markt gaan verkennen. Daarbij botsten we op een leegstaande loods langs de Godshuislaan waar vroeger de firma Zoutman gebruik van maakte.”

Opbouw

Momenteel is men er volop bezig met de opbouw van het skatepark. Dat opent op donderdag 26 december de deuren. “Het indoor skatepark heeft vaste openingsuren en wordt uitgebaat in samenwerking met een aantal volwassen vrijwilligers. Om de openingsuren te bepalen stond aandacht voor de omgeving op de eerste plaats”, aldus de schepen.

Het park zal tot en met de krokusvakantie open zijn op woensdag van 14 tot 18 uur, op donderdag van 18.30 tot 21 uur, op vrijdag van 16 tot 21 uur en op zaterdag van 14 tot 18.30 uur. Ondertussen zoekt de stad naar de mogelijkheid om een permanent indoor skatepark te realiseren. “We hebben voorlopig nog niets gevonden, we blijven zoeken.”

Betere locatie

Roeselarenaar Xander Schillebeeckx behoort tot de Belgische skatetop. Hij neemt binnenkort ook deel aan het BK. “Ik ben erg blij met deze nieuwe indoor skateplek. Daarnet ging ik nog buiten skaten, maar in dit weer is dit toch niet zo aangenaam. Deze locatie is ook nog veel beter dan vorig jaar. De plek is ruimer en er zijn veel meer opties om truckjes te doen. Ik zal hier waarschijnlijk dagelijks aanwezig zijn om te trainen.”

“Ja, het zou natuurlijk mooi zijn moest er een permanente skateplek gerealiseerd worden, maar dit is al een heel erg mooi initiatief.”

