Sintgeschenk voor ieder kind

De Sint komt op bezoek in ons land, maar niet elk kind heeft het geluk om een cadeautje te krijgen. Het sociaal geëngageerde netwerk beweging.net zorgt er ieder jaar voor dat alle kinderen huiswaarts keren met een geschenkje van onze grote kindervriend.

“Onze actie heet Ieder Kind Een Sint en organiseren we intussen al een tiental jaar. We roepen de mensen op om nieuw of gebruikt speelgoed in propere en goede staat bij ons binnen te brengen in een verzamelpunt in Lauwe en wij zorgen dan dat die terechtkomen bij drie organisaties, begaan met diegenen die om financiële redenen thuis geen Sinterklaas kunnen vieren”, zegt voorzitter Chantal Deman.

Welzijnsschakel

Beweging.net bracht intussen al bakken vol speelgoed bij Televestiaire, een tweedehands kledingshop voor mensen met een beperkt beschikbaar inkomen en bij Hart Voor Mensen, een organisatie die zich inzet voor het welzijn en de ondersteuning van mensen, gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit. Tijdens hun jaarlijkse kerstmaaltijd organiseren ze een tombola waar ieder kind met een stuk speelgoed naar huis mag. “Vandaag zijn we bij Welzijnsschakel Grenslicht, een organisatie, waar mensen over de grenzen van armoede heen, samen activiteiten organiseren”, aldus Chantal.

Groot succes

“We zijn alvast heel opgetogen met deze actie. We hebben nog nooit zoveel speelgoed binnen gekregen als dit jaar. Het is iedere jaar telkens weer een groot succes. Ouders en kinderen komen hun speelgoed uitkiezen en krijgen dan ook nog van ons een kopje koffie, warme chocomelk en een zakje snoep”, vertelt Martine Sioen van de weggeefwinkel Welzijnsschakel Grenslicht.

Beweging.net

Dankzij al deze gulle giften krijgt ieder kind een geslaagd sintfeest. “Ik bedank zeker en vast al onze medewerkers, ploeghelpers, chauffeurs en beweging.net voor de financiële steun. Zonder deze topploeg zouden we er nooit in kunnen slagen om al deze mensen en vooral de kinderen een gelukkige Sinterklaas te geven”, besluit Chantal.