Sinterklaas komt naar de Vuurtorenwijk

Op zaterdag 11 november is er de blijde intrede van Sinterklaas op de Vuurtorenwijk en dat al voor de 37ste keer.

Alle kinderen worden om 13.30 uur verwacht aan Zaal Vuurtoren in de Thomas Van Loostraat 32 . Van daaruit trekt men stoetsgewijs onder begeleiding van een fanfare naar de Hendrik Baelskaai waar de Heilige man arriveert per boot met de ‘O.29’ en dit uiteraard in het gezelschap van zijn Pieten. Na verwelkoming en begroeting van de Sint gaat het terug in stoetvorm naar Zaal Vuurtoren waar de Sint en zijn bont gezelschap worden getrakteerd op een show Papa CHICO. De organisatie is in handen van KWB Vuurtoren, de Koninklijke Werkgroep Vuurtoren en het Davidsfonds.