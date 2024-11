Sinterklaas komt aan in Nieuwpoort: “Ik ben vereerd om hier te zijn”

Op zondag 17 november 2024 heeft Sinterklaas zijn grote intrede in Nieuwpoort gemaakt met de boot en dat werd groots gevierd.

De Sint zal gedurende twee weken in de Stadshalle te vinden zijn. Tekens tijdens de speel- & belevingsexpo Sinterklaas en de Magische Boekenkast. Je kunt er naar hartenlust spelen, beleven, lezen en genieten van een leuke theatershow.

Op zondagochtend 17 november 2024 meerde de boot van Sinterklaas aan nabij de Seastar Sailor’s Bar op de Robert Orlentpromenade 2. Het grote verwelkomingsfeest was gratis en begon al om 10:00 uur met een knallend optreden van de KetnetBand. Een uurtje later arriveerde de Sint en zijn pieten om alle aanwezige kinderen te begroeten.

Reputatie

Burgemeester Geert Vanden Broucke mocht de Sint en zijn roetpieten verwelkomen in zijn IJzerstad. “Nieuwpoort heeft in het verleden al een stevige Sint-reputatie opgebouwd en mag gerust dé Sinterklaasstad van de kust genoemd worden. Ook dit jaar trekt Nieuwpoort alle registers open zodat Sint, Piet en vooral alle kinderen een geweldige Sinterklaasperiode kunnen beleven”, aldus de burgervader.

Willem Vermeire en Lori Lasat zaakvoerders van de Seastar Terminal waren enthousiast. “Dat de Sint onze locatie uitkoos om aan te meren verheugt ons enorm”.

Kapitein Olislagers van rederij Seastar: “Toen de Sint met mij contact opnam met de vraag of hij gebruik kon maken van onze boot om hier in Nieuwpoort aan te meren, was ik uiteraard zeer vereerd”.

Na de intrede trok het Sintgezelschap, samen met de burgemeester en de Schepenen, met een treintje naar de Stadshalle waar ze het speel- en belevingsevenement ‘Sinterklaas en de Magische Boekenkast’ officieel hebben geopend.

Vereerd

Van zaterdag 16 november tot en met woensdag 27 november 2024 kun je elke zaterdag, zondag en woensdag van 9 tot 18 u genieten van een belevingsexpo, knutselhoek én vertelhoek. Bovendien zijn er elke dag twee theatershows te bewonderen. Tickets kosten 8 euro en zijn te verkrijgen via www.spectaculoos.be.

“Ik ben vereerd om hier te zijn”, liet de Sint nog weten: “Mijn pieten houden van alles wat met beleving en ontdekken te maken heeft, ze zullen zich er samen met de kids naar hartenlust kunnen uitleven.”