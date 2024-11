Sint-Maarten komt met tractor naar Lo

Sint-Maarten bracht zondagnamiddag een bezoek aan de kinderen in Lo. De Sint arriveerde op de Markt met een tractor, de zwarte pieten zaten op een quad. De grote kindervriend werd ook begeleid door vier motoren, naar verluidt bekeerde Hells Angels.

“We zijn met de tractor gekomen omdat er in Spanje grote wateroverlast is”, legde de Sint de keuze voor zijn vervoermiddel uit.

“Vermits het hier vorig jaar ook onder water stond, kozen we het zekere voor het onzekere. Ik hoop alleen dat we met die trajectcontroles hier geen boetes zullen krijgen. Mocht dat het geval zijn, dan stel ik voor dat de burgemeester het geld schenkt aan het plaatselijke comité van Sint-Maarten.”

Daarna ging het in stoet naar de polyvalente zaal van Vrije Basisschool Oogappel even verderop in de Ooststraat waar de schoolkinderen liedjes zongen en dansjes opvoerden.

(KVCL)