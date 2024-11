Sint-Maarten heeft autopech op weg naar Boezinge, Pieten krijgen oldtimer weer aan de praat

Het Sint-Maartenscomité Boezinge mocht zondag rekenen op een grote opkomst voor de intrede van de grote kindervriend en zijn pieten. De afspraak was in de Diksmuidseweg. Sint-Maarten kwam in een prachtige oldtimer maar kende onderweg …autopech.

Piet kwam met de fiets zeggen dat er problemen waren. De oldtimer van Sint-Maarten stond plots in de rook en moest zelfs worden getakeld. Gelukkig waren er onder de pieten enkele mecaniciens en kregen ze de auto weer aan de praat. Het kleurrijk gezelschap kon gelukkig weer verder.

Tot grote opluchting van de vele kinderen, hun ouders, opa’s en oma’s. In stoet ging het onder begeleiding van de koninklijke harmonie Sint-Cecilia naar OC Ten Vrielande waar de Sint zakjes snoep uitdeelde. Natuurlijk was er ook tijd voor een leuke foto.

(ED)