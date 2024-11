Ruim 70 verklede kinderen griezelen erop los

Tijdens het weekend voor Halloween troepten 72 kinderen samen voor een trick-or-treat-tocht door de Gistelse deelgemeente Snaaskerke. Langs een uitgestippeld parcours van 24 huizen, netjes aangeduid op een kaartje en te herkennen aan een pompoen, konden de verklede kindjes allerlei lekkers ophalen.

“We spreken opnieuw van een succes. We benadrukken graag de geweldige sfeer en samenhorigheid die ons kleine gemeenschap zo bijzonder maken”, zegt initiatiefnemer Steven Verhaeghe van kinderanimatie Sprookjesfabriek en de Bijenbrouwerij. “Dit was onze vijfde editie. Leuk om weten is dat we destijds begonnen met een tiental deelnemende adressen, maar we nu dus meer dan verdubbeld zijn. De sfeer onder de kinderen was ook schitterend.” (TVA/foto PM)