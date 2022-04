Rrrradio Rrrrodenbach en de strijd van jongeren anno 2022

Op vrijdagnamiddag 22 april weerklinkt Rrrradio Rrrrodenbach op het plein De Munt in Roeselare. Het is het sluitstuk van een maandenlang traject dat ARhus opzette i.s.m. participatieve kunstpraktijk De Batterie, waarbij Roeselaarse jongeren nadachten over hun dromen en bezorgdheden.

Waarvoor willen zij hun stem laten horen? Wat houdt hen wakker? Welke strijdpunten willen zij op de agenda zetten?

Zeventien klasgroepen uit Roeselaarse scholen dachten na over identiteit en emancipatie in een hedendaagse context. “Albrecht Rodenbach gebruikte hiervoor in zijn tijd poëzie en toneel. In dit project zitten jongeren zelf aan het stuur en bepalen zij zelf hoe ze hun hedendaagse emancipatiestrijd vorm willen geven,” verduidelijkt Deniza Miftari, projectmedewerker bij ARhus.

Verschillende thema’s

“De meest uiteenlopende thema’s en strijdpunten komen aan bod: jezelf kunnen zijn, klimaat en duurzaamheid, meer positief nieuws in de media, seksuele intimidatie, respect voor de landbouw en korte keten, medezeggenschap, de stad in de toekomst, willen gezien en erkend worden, … Hou je klaar voor een namiddag vol interviews, performance, beeldende kunst, … en vooral heel veel muziek”, enthousiasmeert Deniza.