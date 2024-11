Roeselare zet 54 pleeggezinnen in de bloemetjes

Tijdens de Week van de Pleegzorg zet de stad de 54 pleeggezinnen in Roeselare in de bloemetjes. Zij kregen allemaal een kadobon om mee pannenkoeken te gaan eten. Zo ook Geert Dubois en Marleen Vanhaelewyn die zich al jarenlang ontfermen over hun kleinzoon Ruben. “We doet dat met veel liefde.”

Geert Dubois (66) en Marleen Vanhaelewyn (67) zorgen sinds Ruben een baby was voor hun kleinzoon. “We wilden onze kleinzoon niet in de steek laten, we doen dit met veel liefde.” Ruben is inmiddels vijftien jaar oud, maar voelt zich nog steeds helemaal thuis bij zijn grootouders. “Onze kleinzoon is al groter dan ik, maar hij houdt ons nog steeds jong”, aldus Geert. Samen met Marleen en Ruben vormt hij één van de 54 pleeggezinnen in Roeselare. “Maar we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe pleegouders. In West-Vlaanderen staan er ruim 250 kinderen op de wachtlijst”, aldus schepen van Opvoeding Michèle Hostekint (Vooruit).

Pannenkoeken

Zoals elk gezin zijn eigen pannenkoekenrecept heeft, heeft elk pleeggezin zijn eigen unieke manier van zorgen. Pleegzorg Vlaanderen roept daarom op om op 13 november pannenkoeken te bakken. Deel je klassieke, gezonde, hartige of buitengewone pannenkoek op jouw sociale media met de #pannenkoekenvoorpleegzorg en maakt kans op een mooie prijs. Wie wel al van lekkere pannenkoeken konden smullen zijn Marleen en Geert. Zij kregen maandag, net zoals de andere Roeselaarse pleeggezinnen, een kadobon om pannenkoeken te gaan eten. “Mensen zoals Geert en Marlen geven kinderen een warme, stabiele omgeving waarin ze kunnen groeien en zichzelf ontdekken. We willen hen dan ook bedanken voor hun enorme betrokkenheid. Hopelijk geraken anderen ook geïnspireerd om ook een pleeggezin te worden”, aldus de schepen. De stad voorziet een vrijetijdspas voor kinderen die in een pleeggezin worden opgevangen. Met deze vrijetijdspas krijgen ze kortingen op tal van activiteiten en inschrijvingen bij tal van verenigingen.