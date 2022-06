Poperingse speelpleinwerkingen dringend op zoek naar extra animatoren

Deze zomer starten in Poperinge opnieuw acht speelpleinwerkingen op. Na twee jaar vol coronaregels is het tijd om weer voluit te spelen. De speelpleinverantwoordelijken zoeken dringend extra animatoren om de zomer goed te laten verlopen.

“Momenteel zijn er nog niet voldoende helpende handen om een volledige werking te garanderen. Het zou heel jammer zijn als er daardoor minder aanbod zou zijn deze zomer”, zegt schepen Ben Desmyter (CD&V). “Als stad vinden we het belangrijk dat elk kind in de directe omgeving een fantastische zomer kan beleven.”

“We zijn op zoek naar energieke jonge mensen met heel wat enthousiasme om met kinderen aan de slag te gaan”, zegt Hannelore Vandenberghe van de Jeugddienst. “Ben je minimum 15 jaar of ga je in september naar het vierde middelbaar en heb je zin om mee te ravotten? Bezorg kinderen tussen 2,5 en 14 jaar de zomer van hun leven. Je leert een fantastische vriendengroep kennen en ontvangt een vrijwilligersvergoeding. Op het speelplein word je begeleid door een hoofdanimator of een jobstudent, je kunt bij hen terecht met al je vragen.”

Animatorattest

Op woensdag 29 juni van 16 tot 20 uur organiseert Poperinge een vormingsnamiddag voor de animatoren van Speelpleinwerking en Popsjot.

“We willen de jongeren voldoende skills aanreiken om de zomer vlekkeloos te laten verlopen. Op de planning staan een cursus EHBO, een vorming rond vernieuwde spelletjes, tips en tricks voor wanneer het moeilijker loopt en een sessie rond diversiteit”, legt Hannelore nog uit.

Je kan ook een animatorcursus volgen, die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap. De Jeugddienst betaalt 3/4 van je inschrijvingsgeld terug. De cursus is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen aan wie zich verder wil verdiepen. Bovendien kan je dan een centje meer verdienen als animator.

Je vindt alle contactgegevens van de acht speelpleinwerkingen terug op www.popsjot.be/speelpleinwerking. Met vragen kan je ook steeds bij de Jeugddienst terecht: jeugddienst@poperinge.be of 057 33 45 68.