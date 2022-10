Poperinge zet in op mentaal welzijn met bokstherapie

In november kunnen jongeren van 13 tot 23 jaar voordelig een reeks bokstherapie volgen. Sportdienst Poperinge werkt hiervoor nauw samen met het OverKop-huis en vzw ‘t SchildPad.

De lessen combineren sporten met extra aandacht voor emotioneel-mentaal welzijn, via boks-, kracht- en bewustwordingsoefeningen. “Wat vanbinnen speelt breng je naar buiten door middel van je ademhaling, houding, bokstechnieken, beweging, stem,…”, zo klinkt het.

Schepen van Sport Klaas Verbeke (CD&V): “De sportdienst blijft werk maken van een boeiend en gevarieerd lessenreeksenaanbod. Omdat veel jongeren zich onveilig of onzeker voelen tijdens het uitgaan of op straat dachten we eerst aan een cursus zelfverdediging. Na overleg met therapeute Sofie Vanderhaeghe van vzw ‘t SchildPad bleek dat er vooral meer aandacht nodig is voor het emotionele en mentale welzijn bij jongeren. Zo sloot ook Dimitri van het OverKop-huis aan om deze lessenreeks mee te ontwikkelen.”

Kracht en rust in lijf en hoofd

Zit je vaak in tweestrijd met jezelf? Onder begeleiding van een erkend psychotherapeut ga je de dualiteiten in jezelf aan. Leren volhouden en doorzetten, maar tegelijk grenzen aangeven en mildheid tonen. Opladen, maar ook kunnen ontladen. Kracht tonen, maar je ook kwetsbaar durven opstellen. Met boksen als uitlaatklep wordt rond deze thema’s gewerkt.

Op woensdag 26 oktober kan je een gratis proefles volgen, van 19 tot 20.30 uur in de karatezaal in de sporthal in Poperinge. De lessenreeks vindt plaats op 2, 9, 16 en 23 november, ook telkens van 19 tot 20.30 uur. Je betaalt 10 euro voor de volledige reeks.

Meer info en inschrijven via sportdienst@poperinge.be of 057 34 66 22