“Plannen kunnen eindelijk van de grond komen”: Jeugdhuis Uzuz heeft opnieuw vaste stek

Jeugdhuis Uzuz heeft na enkele omzwervingen eindelijk een nieuwe vaste stek in het vernieuwde vrijetijdscentrum Zomerloos. “We broeden op een concertwerking en willen een thuis zijn voor alle jongeren”, laat voorzitter Neal Van Bellingen optekenen.

In februari 2020 diende Uzuz de toenmalige stek in de Brugsebaan 61 te verlaten na stabiliteits- en dakproblemen van het gebouw. Datzelfde jaar, in de zomer, bracht een pop-upwerking een beetje soelaas – al was er ook de coronacrisis. In 2021 vond het tijdelijk onderdak in de cafetaria van het oude zwembad, in afwachting van een nieuw onderkomen in het grootschalige renovatieproject van vrijetijdscentrum Zomerloos. Nog een pop-upalternatief later konden de jongeren nu eindelijk alle tijdelijk oplossingen achter zich laten en zwierden de deuren van het nieuwe jeugdhuis in Zomerloos open. “Als je constant moet verhuizen, ben je op zoek naar een echte thuis”, verwoordt Uzuz-voorzitter Neal het. “En dit is eindelijk onze nieuwe thuis. De afgelopen jaren hebben we heel wat ideeën neergepend. Alleen konden die geen concrete uitvoering hebben, net omdat we geen vaste stek hadden. We willen een echte cultuurwerking uitbouwen en bijvoorbeeld inzetten op concerten. Lokale muzikale talenten willen we hier een podium bieden. Letterlijk: de opbouw van een heus podium staat op de planning, intussen hebben we al een mengpaneel aangekocht.” De zaal is leuk aangekleed met onder meer knappe bar en voetbaltafel.

Frisse start

Schepen Ann Bentein (Team Burgemeester) beaamt. “De jongerenvereniging maak zo een frisse start. We merken een heel gedreven bestuur met een pak mooie ideeën. Zo willen ze echt werk maken van een open jeugdwerking. Daarmee wordt bedoeld: niet gewoon een soort café openhouden. Zo kunnen ze nog beter de niet-georganiseerde jeugd (zij die niet zijn aangesloten bij een jeugdbeweging zoals de Scouts of Chiro, red.) aanspreken. Uzuz wist over zo’n tien jaar en verschillende besturen heen maar liefst 18.000 euro aan schulden weg te werken. Da’s knap werk.” Neal Van Bellingen, die sinds 2017 in het bestuur zit, knikt: “Die schulden zijn er inderdaad al altijd geweest en niemand weet precies waar die vandaan kwamen. Gaandeweg zijn we erin geslaagd om die put te dempen, onder meer dankzij onze pop-upbar en festival Uzn’Of.” Schepen Bentein liet het al ontvallen: Uzuz wil ook een plaats zijn voor de niet-georganiseerde jeugd. Waarom is dat zo belangrijk? “Tijdens de hoogdagen op onze locatie in de Brugsebaan hadden we een vaste groep van zo’n twintig jongeren, op sommige feestjes groeide dat uit tot vijftig aanwezigen”, vervolgt Van Bellingen. “Nu zitten we opnieuw op het niveau van toen met zo’n vijftien tot twintig aanwezigen.”

Lidkaart(je)

“We werken met een lidmaatschap: voor amper 5 euro per jaar krijg je een lidkaart en krijg je kortingen op evenementen, maar ook inspraak in het reilen en zeilen binnen Uzuz. Bijvoorbeeld, hoe moet ons nieuwe logo eruitzien? Welke biertje zetten we in de kijker? Hoe geven we een uitstap vorm? Jongeren krijgen er inspraak, leren verantwoordelijkheden opnemen, durven initiatief en risico nemen, en oplossingsgericht denken. Een jeugdhuis kneedt je identiteit en dat is belangrijk.” Uzuz ging ook al in dialoog met de wijkbewoners. Zo waren ze uitgenodigd op een familie- en spelletjesdag, die daags na de opening op de agenda stond. Net als alle andere jeugdhuizen betaalt Uzuz 50 euro per maand huur aan de stad, voor het verbruik van elektriciteit en verwarming staan ze zelf in. De huur van de zaal is van onbepaalde duur.