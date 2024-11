Pasta smullen met ’t Scamanderke

Meisjeschiro ‘t Scamanderke organiseert op 23 november zijn traditionele pasta-avond in gemeenschapscentrum De Nestel in Westrozebeke. “Er is keuze tussen drie pasta’s”, klinkt het bij de leiding.

“Naast de klassieke spaghetti met bolognaisesaus bieden we ook macaroni met kaassaus en ham aan. Verder is er ook pasta met spekjes en paddenstoelen. We voorzien ook een vegetarisch alternatief. Kaarten kosten 16 euro aan de deur en 14 euro in voorverkoop. Voor kinderen is dit 11 en 10 euro. Ook afhalen is mogelijk. Voor 20 euro krijg je een afhaalpakket met 1 liter bolognaisesaus, een doos spaghetti van 375 gram en een Oostnieuwkerks streekbiertje mee.”