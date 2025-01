Opnieuw massaal veel Kazou-inschrijvingen in onze provincie: “De stress is het waard”

De inschrijvingen voor de Kazou-kampen zijn inmiddels achter de rug. Op zaterdag 11 januari was het weer een spannende dag voor duizenden ouders en kinderen. De vakanties van Kazou, het jeugdvakantieaanbod van de Christelijke Mutualiteit, blijven immens populair, en dat resulteerde ook dit jaar in een ware stormloop, zo ook in West-Vlaanderen.

Met op het moment van schrijven 27.000 boekingen over heel het land, en 8.223 in West-Vlaanderen, blijven de kampen heel populair. “Die cijfers liggen ongeveer op dezelfde lijn als andere jaren,” zegt Florence Slock, communicatieverantwoordelijke bij Kazou. “Dat betekent dat twee derde van ons vakantieaanbod meteen volzet was.”

“De stress is het waard”

Laura Devos uit Moorsele was een van de vele ouders die op tijd klaarzat om haar dochter in te schrijven. “Ik wou onze dochter, die in het derde leerjaar zit, inschrijven voor een Kazou-kamp,” vertelt ze. “Het idee kwam vanuit mijn vriendinnengroep. Ik ging vroeger zelf mee op Kazou-kamp en wou zeker dat mijn dochter het ook eens probeerde. Als ouder is het heel geruststellend: je weet dat alles in orde is en er is een groot aanbod.”

Laura geeft toe dat het inschrijvingsmoment toch wat stress met zich meebrengt. “Bij ons thuis zaten we met vijf mensen aan de pc,” lacht ze. “Het was niet makkelijk, maar uiteindelijk hebben we haar kunnen inschrijven in het kamp van haar tweede keuze. Haar vriendinnen hebben gelukkig dezelfde groep kunnen bemachtigen. Het systeem werkt goed, en eenmaal je op de inschrijvingspagina zit, valt de stress weg. Het geeft echt een opgelucht gevoel.”

Wachtlijsten en verschuivingen

Alle leeftijdscategorieën zijn druk bevraagd, zo blijkt, al zien ze bij Kazou dat er voor de kinderen tussen 7 en 10 jaar nog plekken overblijven. “Vooral de jongste kinderen, tussen 7 en 10 jaar, kunnen nog moeilijk de stap zetten om een hele week van huis weg te zijn,” aldus Florence Slock.

En voor degene die zich jammer genoeg niet konden inschrijven voor hun favoriete kamp, heeft de communicatieverantwoordelijke nog een advies: “Toch moedigen we ouders aan om zich op de wachtlijst te zetten als hun voorkeursvakantie volzet is. Er kan de komende dagen en weken nog heel wat verschuiven, omdat plaatsen vrij kunnen komen door annuleringen of dubbele boekingen. Veel ouders die initieel niets konden reserveren, kunnen tot een week na de inschrijvingen nog een telefoontje verwachten.”