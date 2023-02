Opnieuw 50 dagen viering in Roeselare: “Belangrijk dat laatstejaars op een feestelijke manier afscheid kunnen nemen”

Ook dit jaar vieren de laatstejaars van het middelbaar onderwijs in Roeselare opnieuw 50 dagen. Het concept blijft gelijk aan dat van afgelopen jaar, namelijk op donderdag 27 april een avondfuif op het Polenplein en op vrijdag 28 april een ochtendfuif met ontbijt.

De 50 dagen in Roeselare krijgen opnieuw vorm in samenspraak met de laatstejaars. Eind november en begin december werd een eerste scholentour georganiseerd bij de zestien deelnemende scholen, waarbij de laatstejaars zijn uitgenodigd om aan te sluiten bij de besloten Facebookgroep. Deze groep wordt gebruikt om verschillende zaken te bevragen zoals ontbijt, thema, kleur en ontwerp van T-shirt en truien, DJ’s.

“Als stad vinden we het erg belangrijk dat de laatstejaars op een feestelijke manier afscheid kunnen nemen van hun middelbare schoolcarrière. Door de inspraakronde in het eerste trimester kunnen we opnieuw uitpakken met een programma op maat van de jongeren”, klinkt het bij schepen van Jeugd, Matthijs Samyn.

Gevarieerde line-up

De laatstejaars hebben gekozen voor een gevarieerde line-up. Van lokaal jong talent, zoals DJ Dieryck en Mr. Majar, tot de winnaar van de dj-contest MNM Start To DJ, 5napback.

– 17 uur-18 uur: DJ Dieryck (Maarten)

– 18 uur-19 uur: Huts in Gits

– 19 uur-20 uur: Mr. Majar

– 20 uur-21 uur: DJ Hex Afbraakwerken

– 21 uur-22 uur: DJ Bonny

– 22 uur-23 uur: 5napback

Voor de editie van 2023 werkt Stad Roeselare samen met verschillende scholen, namelijk VISO Delbeke, Campus Sterrebos en het MSKA (Campus Groenestraat). De zevendejaars mode van VISO Delbeke zijn verantwoordelijk voor de volledige druk van de T-shirts en truien. De leerlingen van het MSKA (Campus Groenestraat) en Campus Sterrebos voorzien dan weer het ontbijt op vrijdagmorgen. De laatstejaars krijgen telkens de kans om een eigen ontwerp in te dienen om te drukken op de T-shirts en pulls. Dit jaar werden drie ontwerpen ingestuurd, waarvan het ontwerp van Tine Devisch uit Barnum won.