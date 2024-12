Ommegangsdreef krijgt speelzone

De speelzone in de Ommegangsdreef werd plechtig geopend in aanwezigheid van buurtbewoners, burgemeester en schepenen. Meulebeke heeft in de voorbije jaren heel wat speelzones aangelegd in de nieuwe wijken waar jonge gezinnen zich hebben gevestigd. “De aanleg van een speelzone versterkt niet alleen het sociaal contact tussen de bewoners van de wijk, maar het zijn ook groene longen die zorgen voor onze gezondheid”, aldus Danny Bossuyt, schepen van Milieu. “Binnenkort worden er hier op deze plaats die 2.000 vierkante meter groot is ook nog bomen aangeplant en komen er nog zitbanken met picknicktafels.” Op de foto zie je de buurtbewoners samen met de burgemeester en schepenen op de nieuwe speelzone in de Ommegangsdreef. (LB/foto Luc)