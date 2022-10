Nog nooit zoveel kinderen en jongeren naar de jeugdbeweging

Op Dag van de Jeugdbeweging worden leden en leiders even in de bloemetjes gezet. Wie ooit in de KSA/Scouts/Chiro/KLJ/… zat, zal in vele gevallen kunnen beamen dat die tijd tot de beste jaren van hun leven behoorde. Ook in West-Vlaanderen blijven jeugdbewegingen populair, meer dan 53.800 kinderen en jongeren schreven zich vorig werkjaar in.

De cijfers voor het werkjaar 2022-2023 zijn nog niet binnen, want na de start- en vriendjesdagen zijn nog niet alle inschrijvingen geregistreerd. Maar als we de West-Vlaamse koepels van de vier grootste jeugdbewegingen mogen geloven worden de aantallen van vorig jaar zeker geëvenaard of zelfs overschreden. In 2021-2022 telde onze provincie 23.956 Chiroleden- en leiders, 14.629 KSA’ers, 10.400 Scoutsleden en 4.845 KLJ’ers. Goed voor minstens 53.830* kinderen tussen 6 en 16 die elke week ravotten in de jeugdbeweging en leiders die zich vrijwillig inzetten om dat plezier mogelijk te maken.

Corona-effect

Dit ledenaantal lag bij elke koepel hoger dan het voorgaande werkjaar, gemiddeld kunnen we spreken van een stijging van 5 procent ten opzichte van 2020-2021. Cijfers waar alle jeugdwerkers heel blij van worden.

“De aanleiding voor dit succes heeft volgens mij verschillende aspecten: “Tijdens de pandemie konden de georganiseerde activiteiten van jeugdbewegingen mits maatregelen blijven doorgaan, het sociaal weefsel binnen de groep bleef standhouden. Die vaste stek van vrienden biedt enerzijds een houvast voor de jongeren zelf in deze onzekere tijden, maar anderzijds ook een gevoel van vertrouwen bij hun ouders. Het is een van de weinige plaatsen waar de activiteiten ook door de jeugd worden geleid, waardoor de werking mee blijft met z’n tijd”, aldus Jan Van Reusel, woorvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen)

Elias Vanhee, educatief medewerker bij Chirojeugd Vlaanderen vult aan: “Toen we de nationale cijfers verzamelden, viel mij tevens een (kleine) trendbreuk op. De grote instroom van leden zit normaal gezien bij -12, vanaf +12 is er een grote uitval. De laatste twee jaren was die uitval iets kleiner én kwamen er ook bij de +12-afdelingen (meer) nieuwe leden bij. Volgens mij is ook dat een positief corona-effectje.”