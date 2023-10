Nieuwe voorzitter en ondervoorzitter bij Jeugdraad Wingene

Jeugdraad Wingene startte het nieuwe werkjaar met een nieuwe bestuursploeg. Jonas Duyvejonck is de nieuwe voorzitter en ondervoorzitter is Brent Uyttenhove.

Tijdens de eerste bijeenkomst van de Jeugdraad kwamen heel wat speerpunten voor het komende jaar aan bod. Naast de traditionele werking werden de nieuwe voorzitter en ondervoorzitter voorgesteld. “Het doet deugd om samen te komen met geëngageerde jongeren uit onze gemeente. Samen met de jeugdraadsleden geven we het jeugdbeleid vorm en zetten we de lijnen voor het komende werkjaar uit”, weet schepen van Jeugd Jens Danneels.

Sinds 2021 werd de jeugdraad geleid door voorzitter Marthe Demeulemeester en ondervoorzitter Vybe Gesquiere. Dit werkjaar geeft men de fakkel door aan Jonas Duyvejonck die voorzitter is en Brent Uyttenhove die ondervoorzitter is. “We willen de jeugdraad verder uitbouwen en het belang ervan uitdragen bij zowel de jeugd als de ouders”, weet voorzitter Jonas. “We willen er tegelijk voor zorgen dat we zowel inhoudelijk sterk werk leveren, maar dat de jeugdraad ook vooral een leuke bende is”, vult ondervoorzitter Brent aan. “Naast het verplichte nummer willen we ook netwerken via leuke activiteiten en zo elkaar versterken.”

Dag van de Jeugdbeweging

Voor de gelegenheid ging de Jeugdraad van Wingene aansluitend door op de inspiratiesessie voor adviesraden in Wingene en Ruiselede. Beide jeugdraden zijn alvast enthousiast om de krachten te bundelen in de toekomst. Een eerste lokalentour over de grenzen heen staat dit najaar al op de planning. De eerste activiteit voor dit jaar is de Dag van de Jeugdbeweging op vrijdag 20 oktober waarbij iedereen in jeugdbewegingskledij naar school of het werk gaat.

Nieuwe leden welkom

Via de Jeugdraad kunnen jongeren actief nadenken over het jeugdbeleid binnen de gemeente. Alle jongeren uit Wingene tussen de 15 en 35 jaar die geen politiek mandaat uitoefenen, kunnen bij de Jeugdraad aansluiten. Alle jeugdverenigingen zijn vertegenwoordigd en stemgerechtigd, maar ook onafhankelijke jongeren maken deel uit van de Jeugdraad. De Jeugdraad denkt na en geeft adviezen over zaken die van belang zijn voor de jeugd om zo ook de stem van de jeugd te laten horen.

Maar de Jeugdraad doet meer dan advies geven. Zo werkt men aan preventie door het voorzien van gratis oordoppen op jeugdevenementen of herbruikbare bekers bij jeugdactiviteiten. Ze doen ook leuke activiteiten zoals de Dag van de Jeugdbeweging, Lokalentour, Barbecue en kerstontbijt.