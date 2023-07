Nieuwe speelzone voor kinderen ingehuldigd in Rekkemse Kattewegel

In de Rekkemse Kattewegel werd een nieuwe speelzone voor kinderen ingehuldigd. De site vormt een brug tussen de natuur en ontspanning voor de kleinsten onder ons. Het project is ondertussen het elfde van zijn soort, die van Menen een kindvriendelijke stad moet maken.

Klimtoestellen, speelterreinen en zones waar kinderen de baas zijn. Het is Stad Menen menens waar het om hun imago van kindvriendelijke stad gaat. De nieuwe zone aan de Rekkemse Kattewegel moet dat imago extra in de verf zetten. “De verkaveling van de Kattewegel is volop aan de gang en is nog niet afgewerkt, toch hebben we reeds werk gemaakt van de speelzone”, klinkt het bij een trotse schepen Patrick Roose.

“Uniek is dat dit speelterrein in een wadi ligt, een zone die moet dienen om het water af te voeren in geval van hevige regenval. De wadi kwam er sowieso, we hebben dit nu gecombineerd met speeltoestellen. Bij droog weer is het speelplezier gegarandeerd, bij nat weer wordt het extra uitdagend voor de kinderen.”

Het aanleggen van de site kwam met een prijskaartje van 30.000 euro, waar Stad Menen de helft voor eigen rekening nam.