Nieuwe speelpleinen in Leke en Woumen

Goed nieuws voor de kinderen van Leke en Woumen aan het begin van het schooljaar. Zij krijgen een volwaardig speelplein. Ze zijn te vinden bij de basisscholen en vrij toegankelijk. Het stadsbestuur van Diksmuide trok hier 26.734,50 euro voor uit. De kinderen van Leke mochten zelf het speelplein mee ontwerpen.

Bij de vrije basisschool van Woumen was er al sinds de jaren tachtig een mooi speelplein dat op initiatief van de school en het oudercomité werd aangelegd. Het stadsbestuur wilde graag mee investeren om dit speelplein nog aantrekkelijker te maken voor alle kinderen tot 15 jaar. De school is sinds kort ook eigenaar van de gronden.

Het stadsbestuur kocht twee grote klimklautertoestellen aan. Je vindt ze in de Kloosterstraat in Leke en in de Iepersteenweg in Woumen, op de terreinen van de basisscholen. Het aanvankelijke speelpleintje in Leke werd afgebroken met oog op de nieuwbouw van de school. De speelpleintjes mogen gebruikt worden door de leerlingen van de scholen en zijn buiten de schooluren ook toegankelijk voor iedereen jonger dan 15 jaar.

Ontwerp van kinderen

De klimklautertoestellen werden gegund aan Eibe België bvba uit Geel voor een bedrag van 26.734,50 euro (excl. 21 procent btw). De toestellen werden door de gemeentelijke dienst Wegen geplaatst.

Het ontwerp van de speeltoestellen kwam er niet zomaar. De kinderen van het gemeentelijk basisonderwijs in Leke mochten in februari vorig jaar hun droomontwerp tekenen en indienen. De jeugddienst ging hier dankbaar mee aan de slag en kwam samen met de leverancier tot het ontwerp van vandaag.

Het gemeentebestuur schreef in haar beleidsplan dat elke deelgemeente een volwaardig speelplein moet hebben. (SD)