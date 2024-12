Nieuwe kindergemeenteraad legt de eed af: “We kijken ernaar uit om ook nu onze stempel te drukken”

Op de eedaflegging van de Oudenburgse gemeenteraad – de volwassen versie, zeg maar – is het nog even wachten, gezien de procedure bij de ‘Raad voor Verkiezingsbetwistingen’. Intussen is de nieuwe kindergemeenteraad wel geïnstalleerd.

Al op vrijdag 11 oktober vond de vierde verkiezing van de Oudenburgse kindergemeenteraad plaats. Maar liefst 326 kinderen van het derde tot en met het zesde leerjaar kozen voor hun favorieten tussen de 29 kandidaten. Met maar liefst 116 stemmen werd de 11-jarige Elise De Smet uit het zesde leerjaar van Vrije Basisschool De Tandem in Roksem de vierde Oudenburgse kinderburgemeester. Schepenen zijn Noah Trybou Mesquita (Basisschool Arnoldus), Fenna Casteleyn (De Tandem), Sten Serru (Heilige Familie Oudenburg) en Seppe Locks (Heilige Familie Ettelgem). Daarnaast zijn er ook zestien raadsleden verkozen. Negen kinderen waren ook al actief in de vorige gemeenteraad. “De vierde verkiezing van de kindergemeenteraad was weer een succes met een enorm enthousiasme”, zegt schepen van Jeugd Jens Balliere (Open Vld).

klimaat

De voorbije jaren stonden verkeer, gezondheid en kinderrechten op de agenda. Dit jaar zal de kindergemeenteraad vooral aan de slag gaan rond het thema ‘klimaat’. De kinderen mogen zelf voorstellen uitwerken over hoe ze Oudenburg en de inwoners een nog meer klimaatvriendelijke koers zien varen. “Het is heel leuk om hier te mogen aan meewerken”, zegt burgemeester Elise. “De vorige jaren werden bijvoorbeeld speelpleintjes vernieuwd of deden we een verkeersveilige wandeling op voorzet van de kindergemeenteraad. We kijken ernaar uit om ook nu onze stempel te drukken. Veel leden van de gemeenteraad zijn op school of in hun vrije tijd vrienden. Dat maakt de kindergemeenteraad een leuk gebeuren.”

De raadszittingen zijn gepland voor 22 januari, 12 februari, 19 maart en 7 mei.