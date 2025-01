Nieuwe flow in gerenoveerd Skatepark Beastwood

Het indoor Skatepark Beastwood in de Grasdreef in Sint-Michiels kreeg een grondig opfrisbeurt, en dat was nodig na 3,5 jaar intensief gebruik.

“De grote box en manual pad werden volledig gedemonteerd en heropgebouwd om een nieuwe flow in het park te creëren. Daarbij werd er zoveel mogelijk bestaand materiaal hergebruikt”, vertelt zaakvoerder Levi Vermote. “Het vernieuwde park stelt ons in staat om progressiever om te gaan met de verschillende trainingsgroepen van Push Skateboard binnen Beastwood Skatepark.”

Volledig nieuw is de outdoor skatebowl. “We hebben dit kunnen realiseren dankzij crowdfunding. Skaters kunnen er gratis gebruik van maken. Op die manier willen we hier wat levendigheid creëren”, geeft Levi nog mee. (CGRA)