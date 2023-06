Nieuwe Anna zoektocht voor prille speurneuzen in Brugse winkelstraten: “Altijd schot in de roos”

Het populaire figuurtje Anna, uit de kinderboekjes van Kathleen Amant, staat opnieuw centraal in de nieuwe zoektocht die Stad Brugge deze zomer samen met Uitgeverij Clavis en de Brugse handelaars organiseert. Deze tocht voor de allerjongste speurneuzen gaat deze keer richting de hippe Langestraat.

“Bedoeling is om jonge gezinnen op een ongedwongen wijze te laten kennismaken met ons attractieve winkelaanbod”, licht schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys toe. “En uiteraard is het ook een leuke activiteit om met de kleinsten te ondernemen deze zomer.”

Leuke cadeautjes

De zoektocht start bij het toerismepunt op de Markt 1 (Historium), waar iedereen gratis tijdens de openingsuren – van maandag tot en met zondag van 10 tot 17 uur – een formulier kan afhalen. In twaalf etalages kunnen de deelnemers speuren naar de kleurrijke Anna-figuurtjes. Over elke sticker wordt een vraag gesteld. Het antwoord kunnen de deelnemertjes op het formulier invullen. Eindpunt is de Clavis Conceptwinkel in de Sint-Amandsstraat, waar de speurneuzen hun formulier kunnen inruilen voor een leuk cadeautje. De Clavis Conceptwinkel is elke dag van 10 tot 18 uur open met uitzondering van zon- en feestdagen.

“De vorige zoektochten bleken met ruim 2.000 deelnemers alvast een schot in de roos”, geeft schepen Annys nog mee. De nieuwe Anna zomerzoektocht loopt vanaf maandag 26 juni tot en met zondag 2 september.

Voorleesmomentjes

Voor wie maar niet genoeg krijgt van Anna organiseert boekhandel Clavis de hele zomervakantie lang Anna-voorleesmomentjes bij ’t Spelopdewagen, Langestraat 108, en dit op woensdag, donderdag en zaterdag om 14 uur. (CGRA)