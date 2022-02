Nieuw speelbos aangeplant op jeugdsite in Lichtervelde: “Een ontmoetingsplaats”

Op zaterdag 12 februari plantte de jeugdraad samen met de jeugdverenigingen, de jeugddienst en Bos+ op de jeugdsite een speelbos met meer dan 200 nieuwe bomen. Er komt daarnaast ook een groene rand tussen de jeugdsite en de woonwijk Rozendaal. De parking aan de Leysafortstraat krijgt ook een groene update.

Al deze aanplantingen maken deel uit van een grootschalige heraanleg van de jeugdsite. De technische dienst van de gemeente Lichtervelde verhoogde al de aanwezige speelheuvels. De asfaltstroken achter het scouts- en chirolokaal werden ook deels onthard. “We willen van de site een echte ontmoetingsplaats maken”, klinkt het.

Het opmaken van al deze plannen was een samenwerking tussen de jeugdraad, de jeugdverenigingen, de jeugddienst, het lokaal gemeentebestuur, Bos+ en de provincie West-Vlaanderen. “Als jeugdraad juichen we projecten zoals deze natuurlijk sterk toe. Extra groen en meer speelruimte voor kinderen stimuleert de fantasie en ontwikkeling van jongeren.”

“Het is algemeen geweten dat milieu een grote zorg is, het waren dan ook de jeugdbewegingen ter plaatse zelf die met de vraag voor een heraanleg en vergroening kwamen. De jeugdsite zal zo een nog toffere plek voor jongeren uit de jeugdverenigingen worden, maar uiteraard ook voor de Lichterveldse jeugd die niet aangesloten is bij een jeugdbeweging”, stelt de voorzitter van de jeugdraad Robin Gevaert.