Mobiele speelcontainers zorgen opnieuw voor een zomer lang speelplezier in de Roeselaarse wijken

Na het succes van de voorbije jaren, is stad Roeselare er dit jaar opnieuw met vier themacontainers die telkens drie weken op dezelfde locatie blijven staan.

“Vanaf 2 juni 2023 reizen er vier speelcontainers door de stad. Een speelcontainer is mobiel en biedt leuke en gevarieerde speelprikkels in diverse buurten. In de speelcontainer zit spelmateriaal dat door kinderen uit de buurt gratis gebruikt mag worden om er naar hartenlust mee te spelen op het openbaar domein. De containers worden feestelijk geopend op vrijdagavond en blijven drie weken staan”, horen we van schepen Matthijs Samyn.

Veel kinderen krijgen hierdoor de kans om de speelcontainer in hun buurt te ontdekken. Een overzicht van de locaties lees je op https://jeugd.roeselare.be/speelcontainers. Wie zin heeft om meter of peter van een speelcontainer te worden, of spelmateriaal te ontwerpen, kan dit melden via samenleven@roeselare.be

“De speelcontainers staan garant voor afwisseling in het spelaanbod voor de kinderen uit de buurt. Zo wordt buitenspelen nog spannender, leuker en uitdagender”, aldus de schepen nog.

De speelcontainer = SAMEN spelen, ervaren en leren

Een speelcontainer biedt kinderen speelkansen.Spelen is heel belangrijk, want door het spelen ontdekt het kind de wereld om zich heen, krijgt het inzicht in gebeurtenissen en situaties. Kinderen leren heel veel van elkaar door samen te spelen. (Samen) spelen stimuleert de sociale, motorische, emotionele vaardigheden van het kind.

Een speelcontainer = participatief samenspel in Roeselare

SPelmateriaal ontwikkelen met lokale creatieve technici (Doekit, HalteR, Travak…)

Enthousiaste kunstenaars fleuren de containers op met leuke ontwerpen volgens thema

Echte peters en meters uit de buurt dragen zorg voor een nette buurt

Leuke genietende gebruikers dragen zorg voor het materiaal.