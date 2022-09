Mascotte Huis van het Kind Ichtegem krijgt naam Zoemie

Huis van het Kind Ichtegem stelde aan het begin van de zomervakantie haar gloednieuwe mascotte voor: de bij! Er werd ook een wedstrijd gelanceerd om een passende naam te zoeken. En die naam is nu bekend: Zoemie!

“Huis van het Kind Ichtegem gebruikt in al haar communicatie al jaren een bijtje als herkenningsmiddel. Dat bijtje brachten we aan het begin van deze zomervakantie ook tot leven”, vertelt verantwoordelijke schepen Willy Hosten. “Het bijtje zal ingezet worden tijdens activiteiten en op evenementen. Het kan een sensibiliserende rol opnemen of extra sfeer maken. Aan het begin van de zomervakantie lieten we de kinderen op speelpleinwerking Bengelberg in Ichtegem en Leutegem in Eernegem als eerste kennismaken met deze mascotte.”

Heel wat voorstellen

“We lanceerden toen ook een wedstrijd om een naam te zoeken voor onze bij. We kregen uiteindelijk een 30-tal voorstellen binnen. Uit al die voorstellen kozen we Zoemie! Zoemie klinkt niet alleen goed, het past ook bij het bijtje en het heeft een rechtstreekse link naar onze brochures de ‘Zoemers’.”