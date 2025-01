Loco klaagt hoge energiekosten aan

In jeugdhuis Loco in het oude stationsgebouwtje in de Stationsstraat, was er het evenement De Koudste Dag. Met het evenement wilden de organisatoren een ruimer publiek laten kennismaken met de brede waaier van activiteiten maar de hoofdbedoeling was toch vooral om het Damse stadsbestuur wakker te schudden. Door de hoge stijging van de energiekosten kampt het jeugdhuis immers met ernstige financiële moeilijkheden.

Symbolische daad

“Het is echt wel een fundamenteel probleem. We willen als jeugdhuis meer doen dan enkel omzet draaien om onze kosten te kunnen betalen. Ook als we sterk inzetten op de werking van onze bar, is de hoge afrekening nog altijd een erg zware last om te dragen”, zegt Evy Schillewaert, covoorzitter van Jeugdhuis Loco. “Zonder een substantiële verlaging van deze kosten, dreigt het jeugdhuis de deuren te moeten sluiten. Onze stek in het oude stationsgebouwtje is ons zeker lief, maar het bevindt zich niet in zo’n goede staat, vooral op energievlak. Het zou voor ons een grote opluchting zijn mocht het gebouw duurzaam gerenoveerd kunnen worden, want dan is het ook mogelijk om de hoge energiekosten te drukken.” Tijdens het evenement werd de verwarming niet aangezet, een symbolische daad waarmee de jongeren de precaire situatie extra in de verf willen zetten. “Natuurlijk is een koud jeugdhuis geen fijne plek voor onze jongeren en dus missen we zo ook inkomsten”, zegt kandidaat-bestuurslid Floor Romelart.

Meerjarenplan

“We willen nu een memorandum opstellen om aan het stadsbestuur te bezorgen en hopen onze noden vertaald te zien in het nieuwe meerjarenplan dat in 2025 geschreven wordt”, vult kandidaat-bestuurslid Rens Pauwaert aan. Burgemeester Joachim Coens (cd&v plus) erkent dat renovatiewerken zich opdringen. “We bekijken enkele ingrepen om de energiekosten te verminderen”, laat Coens weten. (PDV)