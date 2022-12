Leerlingen tekenen illustraties voor nieuw kinderboek: “Drakenbank wordt boek van en voor kinderen”

Eind april volgend jaar verschijnt het nieuwe kinderboek ‘Drakenbank’. Op zich is dit geen groot literair nieuws, maar toch is dit belevenisboek geen kinderboek als alle andere. Voor de illustraties van het tweede boek van Jessie Veraverbeke bedacht de uitgever een origineel concept: de tekeningen worden gemaakt door kinderen van Brugse basisscholen.

Van september tot 1 december konden kinderen van de Brugse basisscholen een minidraakje tekenen, knutselen of boetseren en in een grote doos in verschillende Brugse boekhandels deponeren. Op 15 december zal burgemeester Dirk De fauw willekeurig een aantal tekeningen uit de dozen halen. Deze kunstwerkjes worden daarna door leerlingen van de Maricolen verwerkt tot afbeeldingen voor het kinderboek.

Eén van de scholen die graag deelnam aan de teken- en knutselwedstrijd is de stedelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs De Ganzenveer. Schrijfster Jessie Veraverbeke is in de wolken dat misschien tekeningen van deze school in haar boek zullen komen. Ze is ook heel blij met de deelname van alle andere scholen. “Ik heb meer dan 30 jaar geleden zelf op deze school gezeten. Dankzij de juf van het eerste leerjaar kreeg ik interesse voor taal en spelling. Wellicht ben ik dankzij haar en de andere leraren van deze school schrijfster geworden.”

“Kinderen kunnen de locaties achteraf bezoeken met hun ouders”

“Drakenbank is een Brugs fantasieverhaal voor kinderen vanaf 8 jaar, dat zich grotendeels in Brugge afspeelt”, vertelt Jessie Veraverbeke enthousiast. “Heel wat prachtige historische locaties die in het boek beschreven worden, kunnen de kinderen achteraf eens bezoeken met hun ouders en zo het boek herbeleven. Het blijft uiteraard een fantasieverhaal en niet alles kan je aftoetsen aan de hedendaagse werkelijkheid.”

Schatkaart

Over de inhoud van het kinderboek wil de auteur niet al te veel verklappen, maar toch licht ze een tipje van de sluier. “Noor wandelt na een Halloweenfeest naar huis. Verkleed als zombie neemt ze de kortste weg en die loopt door het kerkhof. Het is donker, volle maan en alles voelt griezelig aan. De nachtdieren zorgen ervoor dat Noor struikelt en in een verwaarloosd graf van een ontdekkingsreiziger valt. Daar vindt ze een schatkaart met aanwijzingen…”

Om de rest van het verhaal te lezen, moeten de kinderen nog even geduld oefenen. De komende twee weken zijn al enkele tekeningen te bewonderen in een Brugse boekhandel. Woensdag 26 april 2023 vindt de feestelijke boekpresentatie plaats in het Brugse stadhuis.

(Philippe Decruynaere)