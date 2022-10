Leden Moeder Brecht kuisen graf Albrecht Rodenbach in Roeselare

Leden van studentenclub Moeder Brecht hebben het graf van Albrecht Rodenbach gekuist. De kuisbeurt is een jaarlijkse traditie. De figuur heeft een grote rol gespeeld bij de oprichting van de studentenclub.

Moeder Brecht is een studentenclub uit Roeselare bestaande uit allemaal leerlingen van Vives in Roeselare. Op 5 november geven ze een fuif: de One Night Party in een tent bij Westvlees. Alle info over de club via www.moeder-brecht.be.