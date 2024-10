KSA Pittigem is een jaar lang goed gepluimd

KSA Pittigem palmde de jeugdlokalen weer volledig in voor de jaarlijkse startdag. Het jaarthema is dit jaar ‘goed gepluimd’. Tijdens het toneeltje bij aanvang gingen ze dan ook op zoek naar de kip met het gouden ei. Nadien mochten de oudere groepen tijdens een spel proberen te achterhalen wie hun leiding was en speelden ook de anderen een spel per leeftijdscategorie. Net als de voorgaande jaren stond er ook deze keer een groot springkasteel. Na afloop was er voor iedereen nog een donut en een suikerspin en voor de ouders werd de KSA-bar geopend om gezellig nog wat na te kaarten. Tijdens de startdag waren 120 leden en 29 leiders aanwezig. De vereniging denkt ook dit jaar aan om en bij de 200 ingeschreven leden te komen. (JG/foto Jan)