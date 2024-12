‘Klopt da wel?’: Minister Crevits lanceert campagne tegen fake news op school

Op sociale media en YouTube circuleert veel desinformatie. Bijna de helft van de Vlaamse jongeren maakt zich zorgen over misleidende berichten. Toch zegt 40% van hen nooit of zelden de betrouwbaarheid van een nieuwsbericht te checken. Om dat bewustzijn aan te scherpen, lanceerde minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits vandaag de nieuwe campagne ‘Klopt da wel?’.

De campagne wil jongeren bewustmaken van de valkuilen van online desinformatie in de constante stroom aan berichten die ze online tegenkomen. Samen met Mediawijs, WAT WAT, Klasse en content creator Maximiliaan Verheyen als ambassadeur, wil de Vlaamse overheid hen aanmoedigen om kritischer om te gaan met wat ze online lezen, kijken en delen.

Zichtbaar

De campagne wordt ook zichtbaar in scholen en hogeronderwijsinstellingen. Tweehonderdvijftig affiches worden opgestuurd en er wordt een mediakit ter beschikking gesteld. De bewustwordingscampagne ‘Klopt da wel?’ is maandag gelanceerd in het gezelschap van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits (CD&V). (lees verder onder de Instagrampost)



De affiches tonen prikkelende en actuele fakenewstitels zoals ‘Duiven zijn eigenlijk drones die ons bespioneren’ en ‘SpaceX 2025: Elon Musk opent een frituur in de ruimte’.

“Heel veel jongeren halen hun nieuws uit sociale media”, zegt de minister maandag. “Het is de belangrijkste bron van nieuws. Als je ziet dat 40 procent onder hen gewoon klakkeloos aanneemt dat wat ze daar zien ook juist is. Bijzondere verhalen zoals duiven die vol zitten met artificiële intelligentie enzo. Dan denk ik dat het belangrijk is dat we jongeren erop attent maken dat niet alles wat ze lezen ook juist is.”

‘Check voor je klikt’

Met de slogan ‘Check voor je klikt’ richt de campagne zich op scholen, sociale media en YouTube. Affiches met opvallende nepnieuws-titels, een informatieve website en creatieve video’s van influencers moeten jongeren bewust maken van de risico’s van desinformatie.

Samen met enkele influencers lanceerde minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits maandag de nieuwe campagne ‘Klopt da wel?’. © gf

De campagne werd symbolisch gelanceerd in de toiletten van een school. Want de toiletten zijn – dat blijkt ook uit onderzoek – nu net de plaats waar jongeren af en toe wél nog de moeite doen om feiten te checken.

“De campagne bestaat enerzijds uit affiches en banners die overal opgehangen worden. Maar ook uit advertenties op sociale media om kritisch na te denken. Ik ben heel blij dat we ook een aantal influencers gevonden hebben om de campagne te ondersteunen. Zij zijn mensen naar wie jongeren opkijken en die heel veel impact hebben”, aldus minister Crevits.

Eerste keer

De campagne loopt tot augustus volgend jaar. “Het is de eerste keer dat we ons specifiek rond dit thema naar jongeren richten. We zullen bekijken wat de impact is om te zien of dit later nog eens herhaald moet worden”, zegt de minister nog.

Voor deze editie rekent de campagne op het bereik van drie invloedrijke Vlaamse influencers: Timon Verbeeck, die op zijn platformen 1,1 miljoen volgers bereikt. Maiximiliaan Verheyen, die er nog eens 100.000 bovenop doet en Mariam Hakobyan, die 150.000 volgers bereikt. Deze drie influencers zijn niet enkel gekozen op basis van het volume van hun volgers.

Er is ook gedacht aan het type volgers en het potentieel om via de influencers een bepaalde doelgroep te bereiken. Afhankelijk van de eerste resultaten kan nog een bijkomende influencer aangesproken worden. Want over alle doelgroepen heen lijken jongeren onvoldoende in staat om kritisch te kijken naar de oorsprong en kwaliteit van informatie.