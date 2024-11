Kinderopvang Villa Max kende terugval, maar blijft noodzakelijk

Villa Max bestaat al negen jaar en is een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, het OCMW en de cv De Max. Vorig jaar was de buitenschoolse kinderopvang Villa Max geopend tijdens 112 dagen, waaronder op 38 woensdagnamiddagen, 62 vakantiedagen en 12 vrije schooldagen.

“De bezetting in 2023 kende een terugval, met uitzondering van de woensdagnamiddagen. De oorzaak hiervan is dubbel. Met de paasvakantie van 2023 werd gestart met inschrijvingen en vooraf te betalen (idem zoals de sportkampen en kampjes van de dienst vrije tijd), wat tot een terughoudendheid bij de klanten heeft geleid, met name latere en minder inschrijvingen. Verder is in 2023 ook het bredere Max-aanbod gestart, waardoor er ook een verschuiving plaatsvond naar andere activiteiten binnen het aanbod van de gemeente”, zegt schepen Martine Verhamme, die zei dat er op de woensdagnamiddagen 2.443 kinderen langskwamen, op de vrije schooldagen 356 en op vakantiedagen 3.124.

“In 2023 werd vooral ingezet op de continuïteit en op het optimaliseren van de werking van cv De Max. Op 31 januari 2024 waren twaalf personeelsleden met een overeenkomst van onbepaalde duur en één met een overeenkomst van bepaalde duur (voor 0,39 FTE) en één medewerker in een vervangingsovereenkomst voor een zwangerschap in dienst. In totaal 8,79 FTE + 0,39 FTE. Ten opzichte van het vorig boekjaar is dit een stijging van 2,11 FTE. Deze stijging is te wijten aan de nood aan méér busbegeleiders (momenteel vier bussen) en het anders organiseren van de refters over de middag tijdens de schooldagen”, vervolgt de schepen. “In 2023 werd er vooral gestreefd om de personeelskost, die 77% van de totale kost van de uitbating bedraagt, onder controle te houden, gelet op de gewenste uitbreiding van de dienstverlening. In het afgelopen werkjaar vielen er geen arbeidsongevallen te noteren. Er werden ook geen klachten geformuleerd ten aanzien van de werking van Villa Max, die noodzakelijk is in een bloeiende gemeente met jonge gezinnen.”