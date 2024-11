Kinderopvang Loris Laurier in Kuurne heropent de deuren: “We zijn klaar voor een frisse start”

Afgelopen maandag heeft kinderopvang Loris Laurier in Kuurne, gelegen aan de Sint-Michielsweg 2/1, haar deuren heropend. Bijna een jaar geleden werd de opvang met onmiddellijke ingang gesloten vanwege stabiliteitsproblemen met het gebouw, een ingrijpende beslissing die het bestuur van vzw Poerderie toen diende te nemen. Inmiddels zijn deze gebreken grondig en vakkundig aangepakt, en kan de opvang opnieuw in alle veiligheid functioneren.

De heropening van kinderopvang Loris Laurier is goed nieuws voor veel ouders. Op een paar plaatsen na is de kinderopvang al bijna helemaal volgeboekt. “We waren opgelucht en blij met het groene licht die we van het agentschap Opgroeien kregen om weer te mogen openen”, vertelt algemeen directeur Steven Lapauw. “Samen met de eigenaar hebben we de problemen aangepakt die vorig jaar opdoken, zodat we in alle veiligheid kunnen herstarten. Ook de samenwerking en communicatie met het lokaal bestuur van Kuurne en het plaatselijke loket verliepen optimaal. Nu alle problemen achter ons liggen, kunnen we weer 25 opvangplaatsen aanbieden.”

Snel aanmelden

Voor ouders die nog een opvangplek zoeken voor hun peuter, is snel aanmelden wel aan te raden, aangezien de meeste opvangplekken al bezet zijn. De beschikbare plaatsen voor baby’s zijn helaas al volledig volgeboekt.

“Het zal in het begin even wennen zijn, omdat veel nieuwe kinderen en ouders elkaar en de werking nog moeten leren kennen”, vult Jana Dewaele, directeur van SpeelBrigade, aan. “Team Loris Laurier staat echter klaar voor een frisse start! We willen bovendien een goede buur zijn en actief samenwerken met de buurt, waaronder de naastgelegen school. Vzw Poerderie blijft vertrouwen op haar pedagogische visie en het team. We bruisen van motivatie en gezonde nieuwsgierigheid.”